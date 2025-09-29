15 grandes estrellas que jugaron en el Palermo y probablemente no lo recordabas

El Palermo es un equipo histórico del fútbol italiano que atravesó por un momento muy delicado. Desapareció por impagos, después de haber descendido a la Serie D. Pudo refundarse y recuperar una categoría y ahora intenta revivir viejas épocas. Aquí te dejamos algunos jugadores de talla mundial actuales que jugaron en el conjunto siciliano:

1. Edinson Cavani

Uno de los delanteros más letales de los últimos 15 años. El uruguayo pasó por Palermo donde se convirtió en figura y de ahí, dio el salto al Napoli donde explotó todo su potencial ante los ojos de Italia y el mundo.

2. Paulo Dybala

Paulo Dybala con el Palermo 2014/2015:



✔️20 Partidos disputados.



✔️11 Goles.



✔️6 Asistencias.



Referente. pic.twitter.com/xIG335NkoN — EALS (@15EALS) February 1, 2015

El caso de Dybala es aún más especial. La Joya llegó en 2012 por 12 millones de euros procedente de Instituto de Córdoba, y se quedó en el equipo a pesar del descenso a la Serie B. En su segunda temporada devolvió a los sicilianos a la élite de su país y culminó en la tercera donde se convirtió en capitán e ídolo del club. En 2015 lo fichó la Juventus por 32 'kilos'

3. Javier Pastore

Javier Pastore | IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Pastore tiene una trayectoria parecida a la de Cavani. El Palermo lo compró un año antes que al uruguayo, procedente de Huracán, y ya como futbolista del equipo italiano disputó el Mundial 2010 con la selección argentina. Estuvo dos temporadas allí en las que se consagró, jugó 82 partidos y acabó en el Paris Saint Germain, equipo en el que ha estado el propio Cavani hasta el comienzo de esta temporada

4. Andrea Barzagli

Bazragli se retiró al comienzo de la temporada pasada, pero ha sido un jugador histórico. Estuvo 8 años en una Juventus que ganó todas los Scudetto en los que jugó y en los que fue central indiscutible. Antes había pasado por el Wolfsburgo, al que llegaba procedente del Palermo. Allí jugó entre 2004 y 2008 y sus actuaciones le valieron para disputar el Mundial 2006, donde salió campeón con la selección italiana, y la Eurocopa 2008

5. Alberto Gilardino

Alberto Gilardino | IMAGO / AFLOSPORT

Uno de los delanteros con más talento en el fútbol italiano en este siglo ha sido Gilardino. No en vano también fue campeón del mundo en 2006 y tuvo una dilatada trayectoria de 19 temporadas en las que pasó por 11 equipos distintos. En el Palermo jugó en la 2015-16, ya en el tramo final. Disputó 33 partidos y marcó 10 goles con ellos

6. Franco Vázquez

El Sevilla LLEGA A UN ACUERDO con el Palermo para el traspaso de Franco Vázquez. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/5aYQgB9Dcs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2016

El Mudo es un jugador muy conocido en nuestra liga, ya que hace 5 temporadas que juega en el Sevilla. También llegó al Palermo procedente del fútbol argentino, ya que fichó en enero de 2012 procedente de Belgrano. Estuvo cuatro temporadas allí, además de una cedido en el Rayo Vallecano, en las que disputó 109 partidos y marcó 22 goles

7. Salvatore Sirigu

Ahora mismo, Sirigu es portero del Torino. El meta es salido de la cantera del Palermo, que lo cedió dos años, a Cremonese y Ancona, antes de darle la oportunidad en el primer equipo. Disputó 78 partidos entre los años 2009 y 2011, y en ese verano lo fichó el jeque Al Khelaifi para configurar su gran proyecto en el Paris Saint Germain. Estuvo con la selección italiana en las Eurocopas de 2012 y 2016 y el Mundial 2014

8. Luca Toni

Luca Toni at Palermo:

81 apps

51 goals

14 assists



Anyone know the Italian for “absolute bagsman?” pic.twitter.com/a2H8JMt71O — These Football Times (@thesefootytimes) June 24, 2025

Al igual que en el caso de Gilardino, Luca Toni fue un gran delantero italiano en la primera década del 2000. Tuvo una trayectoria muy dilatada, y entre los varios equipos en los que estuvo destacó el Palermo, al que ascendió a la Serie A en su primer año. Entre 2003 y 2005 jugó 83 encuentros con el club y marcó 51 goles. Se marchó a la Fiorentina, antes de dar el gran salto en su carrera al Bayern Múnich. También fue campeón del mundo en 2006

9. Josip Ilicic

Josip Ilicic | IMAGO / AFLOSPORT

Hoy por hoy Ilicic es una de las grandes estrellas de la Atalanta, equipo que se ha convertido en un grande en Italia y que está haciéndose un nombre en Europa. En 2010 el Palermo lo fichó del Maribor esloveno por apenas 2 millones de euros. Disputó 107 partidos y marcó 25 goles en sus tres años allí, antes de marcharse a la Fiorentina.

10. Kamil Glik

Central polaco que se dio a conocer en el Monaco que alcanzó las semifinales de Champions en 2017, junto a los Mbappé, Falcao, Bernardo Silva y compañía. Antes había pasado por la cantera del Real Madrid y por el Palermo, ya que en el conjunto italiano jugó la temporada 2010-11. Ahora mismo juega en el Benevento.

11. Simon Kjaer

In Italia grazie al Palermo 🛬🇮🇹

Toccata e fuga a Roma 🟡🔴

La rinascita col Milan 🔴⚫️💪@simonkjaer1989 compie 32 anni 🇩🇰🎂 pic.twitter.com/Bz3CvNxEQX — GOAL Italia (@GoalItalia) March 25, 2021

Llegó al Palermo en 2008 procedente del Midjytllland, equipo que este mismo año ha jugado la Champions. Jugó 65 partidos en dos temporadas en los sicilianos. En nuestra liga también paso por el Sevilla, en el que disputó tres temporadas antes de marcharse al Milan en 2020.

12. Matteo Darmian

Matteo Darmian | IMAGO / Chernykh

Después de varias temporadas en el United y una cedido en el Parma, Darmian ha fichado este año por el Inter de Milán. En la campaña 2010-11 fue jugador del Palermo y disputó 16 partidos como futbolista de ese club.

13. Andrea Belotti

Desde hace unos años, Bellotti es uno de los grandes goleadores de la Serie A en el Torino. El equipo turinés se lo compró al Palermo en el verano de 2015 después de haber deslumbrado allí. Jugó 64 partidos y anotó 16 goles.

14. Fabio Grosso

Happy birthday to Fabio Grosso. The 2006 World Cup winner turns 42 today.



Grosso contributed to Palermo’s Serie A promotion in the 2003-04 season. From 2004 to 2006, the left-back impressed for the Rosanero. Grosso was one of the four #Palermo players in the 2006 Italy squad. pic.twitter.com/tlq9GNUPsx — Sicilian Football (@SicilianCalcio) November 28, 2019

Fue uno de los grandes héroes de la selección italiana del 2006 que ganó el Mundial de Alemania. Ahora ya está retirado. A la nazionale llegó tras haber hecho dos grandes campañas en el Palermo, una primera en la que ascendieron y una segunda en la que acabaron octavos en la Serie A. Jugó 90 partidos con el club y anotó 2 goles.

15. Antonio Nocerino

Antonio Nocerino | IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Centrocampista talentoso que puso fin a su carrera en enero de 2020 después de haber estado un año sin equipo. Jugó en los grandes de Italia (Juventus, Milan, Torino,...) y también en el Palermo, entre 2008 y 2011. Fue subcampeón de la Eurocopa 2012 que la selección española le ganó a la italiana (4-0)