250 mejores preguntas de fútbol trivia Liga MX, ​​preguntas y respuestas para sorprender a tus amigos

¿Crees saber mucho sobre la Liga MX? Aquí en Sports Illustrated Fútbol hemos decidido ponerte a prueba con la siguiente trivia de 250 preguntas para que puedas sorprender a tus amigos con tu conocimiento sobre el fútbol mexicano:

1. ¿Club que trajo al paraguayo Carlos González? Necaxa

2. ¿A quién se le conoce como el 'Oso'? Rubén González

3. A qué técnico Jorge Vergara le dijo 'le entregué un Ferrari y me devolvió un Bocho'?

Fernando Quirarte

4. ¿Qué jugador ha sido doble bicampeón de Liga en torneos cortos? Aldo Rocha

5. ¿Qué canterano de Pachuca debutó anotando gol al América? Hirving Lozano

6. ¿Quién es el goleador histórico del Toluca? Saturnino Cardozo

7. ¿Qué técnico hizo campeón de Liga a Xolos? Antonio Mohamed

8. ¿A qué jugador se le conoció como 'Místico'? Gabriel Pereyra

9. ¿Cuándo se jugó la única final con Clásico Nacional? 1984*

10. ¿Qué técnico del América dijo que era rutina ganarle 2-0 al Guadalajara? Fernando Marcos

11. ¿Jugador de Chivas, famoso por tirar su playera sobre el césped y decirle a los del América 'con esa tienen para sentir miedo'? Guillermo Sepúlveda

12. ¿Periodista que llamó 'Clásico Joven' al América contra Cruz Azul? Gerardo Peña

13. ¿Quién acabó por mandar la pelota a las redes tras el cabezazo de Moisés Muñoz en la final América-Cruz Azul del 2013? Alejandro Castro

14. ¿Final de temporada en la cual Cruz Azul superó al América? 1971-72*

15. ¿Primer ídolo de Pumas que después pasó a las filas del América? Enrique Borja

16. ¿El Clásico más antiguo del fútbol mexicano? Clásico Tapatío*

17. ¿Es conocido como el 'Clásico de la 57'? San Luis vs Querétaro

18. ¿Última vez que se disputó el Clásico del Bajío entre Irapuato y León? 2012*

19. ¿Quién dirigió al famoso Puebla de los 'Chelis-Boys'? José Luis Sánchez Solá

20. Es el inmueble de los Correcaminos de la UAT: Estadio Marte R Gómez

21. Es considerado el primer Clásico Capitalino: Atlante vs Necaxa

22. Jugador de Pumas que le respondió 'Gatitos ni madres' a Jorge Vergara: Ailton Da Silva

23. Fue el encargado de darle el bicampeonato al Atlas: Diego Cocca

24. ¿El histórico guardameta de Toluca que levantó seis títulos de Liga? Hernán Cristante

25. ¿Cuántos títulos de Liga posee el América? 13

26. ¿Jugador presente en los últimos tres títulos de Liga de León? Ignacio González

27. Ha defendido los colores de Morelia, América y Cruz Azul: Adrián Aldrete

28. Logró hacerse de tres títulos de goleo, brillando con Tampico: Sergio Lira

29. Pese a estar en el Top 10 de goleadores históricos, no ganó ningún campeonato de goleo: Carlos Elor Perucci

30.¿Fue conocido como El Dumbo? Adalberto López

31. ¿Quién es el mayor romperredes en la historia del América? Luis Roberto Alves 'Zague'

32. Llevaba el apodo de 'Pata Bendita': Osvaldo Castro

33. ¿Quién es considerada la máxima figura de la primera mitad del Siglo XX en el fútbol mexicano?

Horacio Casarín

34. ¿Quién es el máximo anotador en la historia de las Liguillas? Saturnino Cardozo

35. ¿Cuántas dianas logró marcar Jared Borgetti? 252*

36. ¿Quién le dio a Cruz Azul su penúltimo título de Liga tras marcar un penal? Carlos Hermosillo

37. ¿Cuántos goles logró Hermosillo con La Máquina? 169*

38. Es el máximo romperredes en la historia del fútbol mexicano: Evanivaldo Castro 'Cabinho'

39. ¿Cuántas anotaciones logró 'Cabinho'? 312*

40. Único jugador en activo en el Top 10 de jugadores con más partidos en la Liga MX: José de Jesús Corona

41. ¿Cuántas ligas logró alzar Antonio Naelson 'Sinha'? Cinco

42. ¿A quién se le apoda el 'Arquero de Cristo'? Adolfo Ríos

43. ¿Última casaca que portó Rodrigo 'Pony' Ruiz? Estudiantes Tecos

44. Debutó con Atlas, pero se hizo ídolo en Morelia y Santos Laguna: Juan Pablo Rodríguez

45. ¿Cuál fue la marca de encuentros disputados por Benjamín Galindo? 706*

46. ¿Quién tiene el récord de más partidos disputados en la Liga MX? Óscar Pérez

Oscar Pérez | Jam Media/GettyImages

47. ¿Qué jugador disputó toda su carrera con el América? Cristóbal Ortega

48. ¿Qué club trajo al paraguayo Pablo Aguilar? San Luis

49. ¿En qué equipo no jugó Joaquín 'Shaggy' Martínez? Atlante

50. ¿En qué club se formó Miguel Layún? Veracruz

51. ¿Cuántos títulos de goleo tiene el francés André-Pierre Gignac? Tres

52. ¿Quién fue el primer campeón de la época profesional? Asturias

53. ¿En qué temporadas se dio el tetracampeonato de Chivas? 1958 a 1962*

54. Portero famoso por haber pateado a Hermosillo en la final del Invierno 97: Ángel Comizzo*

55. ¿Qué técnico llevó a León al bicampeonato de torneos cortos? Gustavo Matosas

56. ¿Cuántos títulos logró Tigres en la última década? Cinco*

57. ¿Quién le dio su primer título de Liga a Santos Laguna? Alfredo Tena

58. ¿Qué equipo ganó el primer torneo corto de la Liga MX? Santos Laguna*

59. ¿Cuál fue el primer torneo corto de la Liga MX? Invierno 96*

60. Marcó el gol que le dio su primer título al Pachuca: Alejandro Glaría

61. ¿Quién fue el primer jugador que marcó por nueve encuentros consecutivos? Isidro Lángara

62. ¿En cuántos partidos consecutivos logró marcar Saturnino Cardozo? 15*

63. ¿Quién es el goleador histórico de Rayados de Monterrey? Rogelio Funes Mori

64. Consiguió cinco títulos de Liga con Cruz Azul y estuvo cerca de hacerlo campeón como técnico: Héctor Pulido

65. Se retiró como el futbolista de Cruz Azul con más títulos ganados en el club: Fernando Bustos

66. Se apoderó de la lateral derecha de Cruz Azul por casi 16 años: Nacho Flores

67. El jugador que más veces ha defendido la casaca de Cruz Azul: Julio César Domínguez

68. Gracias a su talento en el mano a mano, logró dar el salto a Alemania desde Cruz Azul, club que lo formó: Ricardo Osorio

69. Este jugador noqueó a César Villaluz en la final del Apertura 2008: José Cruzalta

70. Canterano cementero conocido como 'El Gatillero': Francisco Palencia

71. Marcó cuatro goles en una final con la playera de Chivas: Gustavo Napolés

72. Primer equipo que portó máscaras previo a un partido: Toros Neza

73. ¿Qué técnico le dio el bicampeonato a los Pumas? Hugo Sánchez

74. ¿Qué técnico le dio su último título de liga al Atlante? José Guadalupe Cruz

75. Recordado por marcar el último gol con el cual Atlante venció a Pumas en la final del A2007: Clemente Ovalle

76. Le dio su único título de Liga a Morelia: Luis Fernando Tena

77. Conquistó dos ligas con Pumas antes de irse a Europa: Hugo Sánchez

78. Tres veces nombrado como el Mejor Defensa Central de la Liga: Claudio Suárez

79. El máximo ganador de títulos con Universidad Nacional: Sergio Bernal**

80. Fue cinco veces ganador al Citlali al Mejor Portero: Jorge Campos

81. Es conocido como el 'Coloso de Santa Úrsula': Estadio Azteca

82. ¿Cuántos títulos de Liga como técnico tiene Ricardo La Volpe? 1

83. ¿En qué equipo no jugó el hondureño Carlos Pavón? Rayados*

84. Este club logró juntar a Hugo Sánchez con el español Emilio Butragueño: Celaya

85. Goleador que fue conocido como El Chango: Alfredo Moreno

86. Recordado por portar una playera con la leyenda 'Hecho en CU': Jaime Lozano

87. Logró anotar 15 goles en el mismo número de partidos con la playera de Pumas: Jesús Olalde

88. Surgido de Pumas, pero histórico por alzar títulos en Necaxa: Alberto García Aspe

89. ¿Qué técnico le dio a Tecos su único título de Liga? Víctor Manuel Vucetich

90. Fue el autor del gol definitivo para que Tecos fuera campeón ante Santos: Osmar Donizete

91. Último bicampeón de los torneos largos: Necaxa

Necaxa | YURI CORTEZ/GettyImages

92. ¿Quién es conocido como 'El Hombre de la Boina'? Manuel Lapuente

93. Rector de 44 años que jugó con el Correcaminos: Dr. Humberto Filizola

94. ¿Quién es el máximo romperredes en la historia del Atlante? Evanivaldo Castro 'Cabinho'

95. Última final de los campeonatos largos: Necaxa vs Celaya

96. Máximo anotador en la historia de Tiburones Rojos del Veracruz: Mariano Ubiracy

97. ¿Cuántos títulos de Liga ha conquistado Ricardo Ferretti? Siete*

98. Máximo goleador en la historia de Morelia: Marco Antonio Figueroa

99. ¿En qué temporada descendió Tigres? 1995-96*

100. Jugador mundialista que jugó con Veracruz: René Higuita

101. ¿Quién es el mayor romperredes en la historia del Necaxa? Ricardo Peláez

102. A este club también se le conoce como 'Los Once Hermanos': Necaxa

103. Jugador surgido en Pumas, pero que se volvió ídolo en Cruz Azul: Gerardo Torrado

104. Chileno que fue campeón con Toluca y Tigres: Héctor Mancilla

105. Con su gol le dio a Chivas su título once sobre Toluca en el A2006: Adolfo Bautista

106. ¿Estadio de los Tecolotes de la UAG? Estadio 3 de marzo

107. Jugador conocido como 'El Hachita': Daniel Ludueña

108. Multicampeón reconocido por el apodo de 'La Chilindrina': Damián Álvarez

109. Campeón de goleo con Pumas, conocido como 'El Barullo': Bruno Marioni

110. Goleador agentino que pasó por Pumas apodado 'La Rata': Martín Bravo

111. Argentino que pasó por Tecos, Atlas y Cruz Azul: Emmanuel Villa

112. ¿Cuántos partidos ganó Indios de Juárez en el Apertura 2009? Ninguno

113, Goleador paraguayo traído por Jaguares de Chiapas: Salvador Cabañas

114. Último título de liga del Toluca: Bicentenario 2010

115. Estadio mundialista utilizado por Gallos Blancos: Estadio La Corregidora

116. Emblema de Cruz Azul conocido como El Superman: Miguel Marín

117. ¿Qué jugador fue conocido por el apodo de El Kalimán? Javier Guzmán

118. Este técnico no perdió ninguna final de liga con Cruz Azul: Rubén Omar Romano

119. Conquistó cinco ligas como técnico de Cruz Azul: Raúl Cárdenas

120. Estadio conocido como 'El Huracán': Estadio Hidalgo

121. Jugador que representó más veces a los Pumas: Darío Verón

122. ¿El 'Tucazo' le dio a Pumas el título de qué temporada? 1990-91*

123. ¿Qué jugadores son conocidos como 'Los Pikolines'? Marco y Alejandro Palacios

124. ¿Cuántos títulos de goleo se adjudicó Christian 'Chucho' Benítez? Cuatro*

125. Jugador del América que dijo no haber conocido a las Chivas: Mateus Uribe

126. ¿A qué jugador se le conoció como 'El Paleta'? Enrique Esqueda

127. ¿Con qué escuadra fue bicampeón Carlos 'Gullit' Peña? León

128. Sorprendió en el fútbol mexicano por debutar a los 14 años: Martín Galván

129. ¿A qué equipos hizo campeón Luis Fernando Tena? Morelia y Cruz Azul

130. ¿De qué club fue figura Christian 'Hobbit' Bermúdez? Atlante

131. ¿Club que debutó a Omar 'Pina' Arellano? Pachuca

132. Famoso acuerdo que impedía a los jugadores fichar con el equipo que desearan: Pacto de Caballeros

133. Último arquero que fue campeón de Liga con Guadalajara: Rodolfo Cota

Rodolfo Cota | Omar Vega - Leagues Cup/GettyImages

134. Logró el ascenso con Lobos BUAP y lo dirigió en Primera: Rafa Puente Jr.

135. ¿Quién es el presidente de Grupo Pachuca? Jesús Martínez

136. ¿En qué club debutó Miguel Herrera como entrenador? Pachuca

137. ¿Cuál es el sobrenombre de Rayados de Monterrey? La Pandilla



138. Es considerado el último gran ídolo de las Águilas del América: Cuauhtémoc Blanco

139. ¿Es el nuevo estadio de Santos Laguna? Estadio TSM Corona

140. ¿Quién es conocido como El Diablo Mayor? Vicente Pereda

141. Durante mucho tiempo fue el máximo goleador de Tigres pese a no ser delantero: Tomás Boy

142. ¿A quién le apodan 'El Capitán Furia'? Alfredo Tena

143. Goleador distinguido por su largo cabello apodado 'El Matador': Luis Hernández

144. Javier Aguirre hizo campeón de liga a esta escuadra: Pachuca

145. Es el yerno del técnico Ricardo La Volpe que jugó en Toluca: Rafael 'Chiquis' García

146. Se le consideró la bomba del Clausura 2022, pero únicamente decepcionó: Jonathan Dos Santos

147. ¿Qué escuadra se encargó de debutar a Moisés Muñoz? Monarcas Morelia

148. Fue campeón con Pachuca, Chivas y Rayados: Rodolfo Pizarro

149. Es apodado 'El Patrullero 77': Elías Hernández

150. Fue campeón de Liga con Tigres y Chivas: Carlos Salcido

151. Africano que logró ser campeón de goleo y Liga con Santos Laguna: Djaniny Tavares

152. Pese a su gran olfato goleador, Jared Borgetti no pudo marcar durante su estancia en este club: Chivas

153. ¿Qué escuadra de la liga trajo al argentino Julio Furch? Veracruz

154. Arquero multicampeón con Rayados de Monterrey: Jonathan Orozco

155. Es el último campeón de goleo que ha tenido Cruz Azul: Jonathan Rodríguez

156. Tuvo que retirarse del fútbol al no quedar bien su rodilla tras tres operaciones: Rafael Márquez Lugo

157. ¿Con qué escuadra debutó Jesús 'Tecatito' Corona? Rayados

158. Estuvo nominado al Premio Puskas tras anotar al Puebla: Marco Fabián

Marco Fabián | Hector Vivas/GettyImages

159. Jugador surgido de las filas del Toluca y mundialista en Brasil 2014: Isaác Brizuela

160. ¿En qué temporada conquistó Tigres su primer título de liga? 1977-78

161. Fue bicampeón de goleo con Monarcas Morelia: Raúl Ruidíaz

162. Flamante contratación de León desde el país vecino: Landon Donovan

163. ¿En qué torneo Atlas llegó a la final cayendo contra Toluca? Verano 99

164. Falló el penal decisivo en la final del C2004 que Chivas perdió contra Pumas: Rafael Medina

165. Defensa brasileño que fue parte de la última década ganadora de Tigres: Juninho

166. Histórico goleador de Santos Laguna apodado 'El Cepillo': Oribe Peralta

167. Estratega que le dio al Guadalajara su último título de Liga: Matías Almeyda

168. ¿Cuántos títulos de Liga le otorgó Miguel Herrera al América? Dos

169. Lateral que surgió en Pachuca, pero se volvió ídolo en el América: Paul Aguilar



170. Técnico que le dio a Tigres sus primeros dos títulos de Liga: Carlos Miloc

171. Fue vital en el bicampeonato de León y actualmente milita en Tijuana: Juan 'Gallito' Vásquez



172. Quedó ubicado como el segundo máximo anotador en la historia del Club León: Mauro Boselli



173. Arquero extranjero y mundialista en Rusia 2018 que actualmente milita en la Liga MX: Nahuel Guzmán



174. ¿Con cuántos años sigue jugando el argentino Rubens Sambueza? 38 años



175. ¿Cuántos títulos de liga ha conseguido el argentino Guido Pizarro con Tigres? Tres

176. Único jugador que ha sido campeón de Liga con Chivas y América: Francisco 'Maza' Rodríguez



177. ¿El estratega con el mayor número de partidos dirigidos? Ricardo Ferretti



178. Fue campeón de liga con cuatro clubes diferentes, incluido Zacatepec: Ignacio Trelles



179. ¿En qué temporada comenzó la época profesional del fútbol mexicano? Temporada 1943-44



180. ¿A quién se le conoce como 'El Pechu'? Jorge Torres Nilo

181. Después de América y Chivas, ¿cuál es el club con más participaciones en la Liga MX? Atlas



182. ¿Qué escuadra tiene la peor marca de puntos en la Liga MX al no sumar ni uno solo? Veracruz



183. ¿A partir de qué año se le conoció al América como 'Las Águilas'? 1981



184. Obtuvo la marca del invicto más largo con 17 juegos: Zacatepec



185. Fue el técnico que llevó a Chivas a ser el 'Campeonísimo': Javier de la Torre

186. ¿Quién tiene la marca de más juegos seguidos sin ganar en un mismo torneo? Irapuato



187. El gran héroe del primer título de Liga del Atlas: Edwin Cubero



188. Ha sido el único campeón de liga defensor que terminó descendiendo: Marte



189. De los actuales clubes de Liga MX, ¿quién tiene más años sin ser campeón? Puebla



190. ¿Cuántos clubes de Guadalajara han participado en la Primera División? Siete

191. Franquicia que compró Santos para mantenerse en Primera División: Ángeles de Puebla



192. ¿Cuál fue la última franquicia que Veracruz obtuvo para mantenerse en la Liga MX? La Piedad



193. ¿En cuántas Liguillas ha estado presente el América? 60



194. ¿Polémico silbante recordado por no marcar un penal a favor de Pumas en la final contra América de la temporada 1984-85? Joaquín Urrea



195. ¿Quién es el máximo romperredes en la historia de las Chivas? Omar Bravo

196. ¿Cuántas finales de Liguilla ha perdido el Cruz Azul? 10



197. ¿Quién es el máximo anotador en la historia del Pachuca? Franco Jara



198. ¿Cuántos superlíderes han podido alzar la corona en la Liga MX? 10



199. Junto a Oswaldo Sánchez es el jugador con más Liguillas disputadas: Carlos Adrián Morales



200. Es el futbolista que ha sido campeón con más clubes: Benjamín Galindo

201. ¿Cuántas finales ha disputado Ricardo Ferretti como técnico? 12



202. Ganaron ocho campeonatos de liga con Chivas: Sabás Ponce y José Villegas



203. Es el portero con más minutos sin recibir gol: Hernán Cristante



204. El futbolista más joven que debutó en la Liga MX: Víctor Mañón



205. ¿En cuántos clubes jugó Óscar 'El Conejo' Pérez? Seis

206. Emblemático arquero del Atlante que portaba el '3' en su dorsal: Federico Vilar



207. Máximo goleador en activo luego de Gignac y Funes Mori: Julio Furch



208. Emblema del América conocido como 'El Maestro': Carlos Reinoso



209. Conocido por el apodo de 'Chamagol': Sebastián González



210. ¿Cuántos goles hizo Saturnino Cardozo en una temporada? 29

211. Estratega que logró cinco títulos de Liga con Cruz Azul y uno con América: Raúl Cárdenas



212. Zaguero formado en la cantera del Atlas que triunfó en Europa: Rafael Márquez



213. Club que tuvo un paso fugaz en Primera División y jugaba en el Estadio Mariano Matamoros: Colibríes de Cuernavaca



214. Histórico entrenador que militó en Dorados de Sinaloa: Josep Guardiola



215. ¿Cuántos clubes ha tenido San Luis en Primera División? Tres

Atletico San Luis | Jam Media/GettyImages

216. ¿De qué club es la afición conocida como 'Los Incomparables'? Tigres



217. Este defensa se metió en la lista de goleadores históricos de Rayados: Nico Sánchez



218. Este jugador marcó en el Clásico Regio con la casaca de Rayados y Tigres: Aldo De Nigris



219. ¿El único torneo que tuvo final con Clásico Regio? Apertura 2017



220. ¿Quién fue el primer campeón de goleo en la historia del América? Eduardo González Palmer

221. Japonés internacional que llegó a México con Pachuca: Keisuke Honda



222. Histórico guardameta de Pachuca conocido como 'El Cóndor': Miguel Calero



223. Portero que se sentó a leer un libro al no recibir llegadas: Jaime 'Tubo' Gómez



224. Camerunés que llegó al América tras su gran Mundial en Italia 90: Jean Claude Pagal



225. Alemán que fue traído a México por Pumas, pasando sin pena ni gloria: Bernd Schuster

226. ¿Única final que ha disputado el San Luis en la Primera División? Clausura 2006



227. Considerado el mejor arquero en la historia de León, apodado 'La Tota': Antonio Carbajal



228. ¿En cuántos clubes de México jugó el uruguayo Sebastián Abreu? Siete



229. ¿Cuántas finales de Liga ha disputado Leones Negros? Tres



230. Defensa argentino mundialista que vino a México para jugar con León y Atlas: Rafael Albrecht

231. Peruano conocido con los apodos del 'Jet' y 'La Cobra': Juan José Muñante



232. El antichiva número 1, conocido por su frase 'los enanos nunca crecen': José Antonio Roca



233. Uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol mexicano apodado 'El Nayarita': Ramón Ramírez



234. ¿Quién es el mayor romperredes en la historia del Atlas? José de Jesús Aceves



235. ¿Cuántas finales de Liga ha perdido Rubén Omar Romano? Cuatro



236. Tomó el lugar de Monarcas Morelia en la Primera División: Mazatlán



237. ¿Quién es el máximo anotador en la historia del Puebla? Ricardo 'Changa' Álvarez



238. Metió cuatro goles en la final Santos contra Querétaro del Clausura 2015: Javier Orozco



239. Jugador que más veces representó a Chivas: Juan 'Bigotón' Jasso



240. Le dio tres títulos de Liga a Toluca: Enrique Meza

Enrique Meza | Jam Media/GettyImages

241. Romperredes colombiano conocido como 'El Canguro': Luis Gabriel Rey



242. Árbitro que sacó dos tarjetas al mismo tiempo durante una final: Marco Antonio Rodríguez



243. ¿A quién le ganó Puebla en su primer título de Liga? Chivas



244. ¿Qué equipo perdió dos finales seguidas? Tampico Madero



245. ¿Quién marcó el penal que le dio su único título a Morelia? Heriberto Ramón Morales

246. Autor del gol con el que América venció a Necaxa en el Verano 2002: Hugo Norberto Castillo



247. ¿Quién marcó el penal que le dio el título a Tigres sobre Pumas en el Apertura 2015? Israel Jiménez



248. Marcó doblete en la final América contra Cruz Azul del Apertura 2018: Edson Álvarez



249. ¿El máximo romperredes en la historia de Tijuana? Dayro Moreno



250. ¿Quién anoto el famoso 'Gol del Milagro' para evitar el descenso de San Luis en 2006? Marcelo Guerrero