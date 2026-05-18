A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, España recibió una muy mala noticia: Fermín López, integrante de la pre lista de Luis de la Fuente, sufrió una fractura en el pie derecho en el partido del FC Barcelona ante el Real Betis y deberá ser operado, lo que le representa perderse su primera Copa del Mundo.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Fermín no solo iba a estar en el corte final de 26 futbolistas para ir al Mundial, sino que el periodista Antón Meana había confirmado que se perfilaba para ser titular en el debut ante Cabo Verde. En la temporada jugó 30 de los 37 partidos posibles en LaLiga, con seis goles y nueve asistencias. En la UEFA Champions League sumó once encuentros, con idéntica cantidad de tantos y cuatro pases gol.

España debutará el lunes 15 de junio frente a los africanos por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026. El encuentro será a las 11:00, hora del este de Estados Unidos, y se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Los españoles cerrarán la instancia inicial frente a otro equipo campeón del mundo como Uruguay, dirigido por el histórico Marcelo Bielsa, en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.

3 posibles sustitutos para Fermín López en la convocatoria de España para el Mundial 2026

1. Alberto Moleiro

Rayo Vallecano V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Fichado por el Villarreal desde Las Palmas en el último verano, el futbolista de 22 años tuvo una temporada consagratoria: anotó 10 tantos y brindó seis asistencias en el Submarino Amarillo que terminó tercero de LaLiga y clasificó a la próxima UEFA Champions League.

2. Pablo Fornals

Real Betis V Elche CF - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Con 30 años es más experimentado que el propio Fermín y que Moleiro, y le daría a De La Fuente un futbolista de calidad y con recorrido. En LaLiga jugó 36 de los 37 partidos posibles, con ocho goles y seis asistencias. En la UEFA Europa League aportó dos pases gol en once encuentros disputados.

3. Aleix García

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El futbolista del Bayer Leverkusen jugó 50 partidos en esta temporada, aportando seis goles y once asistencias entre Bundesliga, DFB Pokal y la UEFA Champions League. El ex Girona le podría dar a De La Fuente otro tipo de características comparadas a las de Fermín.