4 posibles sustitutos de Pep Guardiola en el Manchester City—Rankeados

Pep Guardiola podría estar viviendo sus últimos días como director técnico del Manchester City. El bajo rendimiento mostrado en la temporada anterior provocó una fuerte reconstrucción en la plantilla, dándole las gracias a futbolistas importantes, pilares en el éxito obtenido por el estratega catalán. A pesar de ello, el equipo sigue sin despuntar, y en un club en donde las expectativas son siempre muy altas, situaciones así tienden a acabar mal.

Al quedar eliminados en octavos de final por la UEFA Champions League, tras un escandaloso marcador global de 5-1 frente al Real Madrid, el propio Pep Guardiola comenzó a dudar sobre su futuro en el banquillo de los citizens. Incluso hay quienes consideran que Pep podría estar pensando en el retiro.

El fútbol posesional que les permitió ganar múltiples campeonatos, tanto locales como internacionales, dejó de ser un sello distintivo para los ocho veces campeones de la Premier League.

En caso de que se concrete la salida de Pep Guardiola, en este artículo (originalmente publicado por SI FC), compartimos con ustedes los nombres de cuatro posibles sustitutos para ocupar el cargo como entrenador del Manchester City.

1. Luis Enrique

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Eddie Keogh - UEFA/GettyImages

Tomando en consideración el éxito obtenido bajo la filosofía futbolística de Guardiola, no sería descabellado pensar que su relevo se trate de alguien que comparta su misma escuela. Por consecuencia, el nombre de Luis Enrique aparece como la opción principal.

Jugó con Pep en el FC Barcelona, en 2008 lo reemplazó como estratega del Barcelona B y después, dirigiendo al primer equipo del conjunto culé, logró emular (o incluso superar), los niveles alcanzados por Guardiola, añadiéndole el dinamismo latino que Luis Suárez y Neymar le inyectaron a su dibujo táctico.

En la última década, Luis Enrique ha dejado atrás la sombra de Pep, al grado de convertirse en uno de los mejores entrenadores del planeta. Con la selección de España lo hizo muy bien, y ni hablar de los palmarés cosechados con su actual club, el PSG. Difícilmente dejaría el gran proyecto que comanda en Francia, pero retos así podrían terminar por convencerlo.

3. Xabi Alonso

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Una discreta etapa de siete meses en el Real Madrid ha afectado la reputación de Xabi Alonso, pero no hay nada de malo en sucumbir ante la presión, a menudo insoportable, que conlleva dirigir al equipo más ganador del mundo.

Lo que logró con el Bayer Leverkusen en la temporada 2023-24 respalda su talento y lo convierte en uno de los estrategas jóvenes con mayor proyección en el fútbol europeo.

Si bien es cierto que la idea táctica de Alonso dista mucho de lo acostumbrado por Guardiola, cabe recordar que el ex Real Madrid fue dirigido por Pep cuando los dos formaban parte del Bayern Múnich, por lo que muy seguramente Guardiola forma parte de los directores técnicos que influenciaron a Xabi durante su construcción como entrenador.

2. Vincent Kompany

FC Bayern München Training Session | F. Noever/GettyImages

Vincent Kompany conoce como pocos la idiosincrasia del Manchester City. En su etapa como jugador, fue capitán del equipo y ganó cuatro títulos (dos de ellos bajo el mando de Guardiola), convirtiéndose en una leyenda absoluta de la institución.

Se espera que Kompany regrese al City en algún momento, y quizás no haya mejor momento que ahora. Tras brillar en el Bayern de Múnich después de una etapa irregular en el Burnley, el belga ya ha demostrado ser capaz de manejar la presión que supone dirigir a clubes de alta jerarquía.

Kompany, a sus apenas 39 años, ha desarrollado una plantilla completa en el Bayern, repleta de superestrellas. Su estilo de fútbol es emocionante, dinámico y ofensivo, razón por la cual han arrasado con todos sus rivales en la actual temporada de la Bundesliga y se encuentran entre los favoritos para ganar la Champions League.

1. Enzo Maresca

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Una de las razones por las que el Chelsea se desvinculó de Enzo Maresca fue, según se informa, porque el italiano mantuvo conversaciones con su antiguo club, el City, sobre la posibilidad de reemplazar a Guardiola algún día.

Si bien es cierto que esta situación pondría en tela de duda su integridad profesional, en lo que respecta al ámbito futbolístico, sobran los motivos para colocarlo como uno de los principales relevos en el conjunto inglés.

Es importante señalar que todo lo que se menciona en este artículo es con base en análisis tácticos e informaciones previas. En la actualidad, algunos de estos entrenadores tienen equipos y la salida de Guardiola, aunque parece inminente, aún no es un hecho.

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