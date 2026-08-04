5 alternativas para el lateral izquierdo del Manchester United tras el problema con Lewis Hall

Cualquier esperanza que el Manchester United pudiera haber tenido de fichar a Lewis Hall, procedente del Newcastle, parece desvanecerse; esto se debe a que las Urracas ya han vendido a dos jugadores por cifras elevadas este verano y pronto podrían hacer caja también con Bruno Guimarães.



Guimarães es pretendido por el Arsenal, mientras que Sandro Tonali se ha unido al Tottenham y Anthony Gordon se incorporará pronto al FC Barcelona tras el descanso posterior al Mundial.



Solo esos tres traspasos generarán unos 336 millones de dólares, por lo que existe poca motivación económica para vender también a Hall. Fabrizio Romano informa que el Newcastle no tiene intención de hacerlo y que pondrá las cosas difíciles a cualquier club que intente iniciar negociaciones.



Manchester United v Newcastle United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Solo una oferta extraordinariamente alta del United por Hall podría cambiar la situación. Teniendo en cuenta que lo ideal para cerrar el mercado de fichajes de verano sería incorporar a un tercer centrocampista, un extremo izquierdo, dependiendo de la situación de Marcus Rashford, y quizás un delantero suplente, parece poco probable que el club destine una gran suma de dinero a una sola posición.



Este verano, el United se ha propuesto descartar rápidamente aquellos objetivos cuyo coste no se ajusta a su modelo. Por el mismo dinero que los Spurs pagaron por Mateus Fernandes, los Red Devils optaron por fichar tanto a Andrey Santos como a Youri Tielemans.

¿Por qué el Manchester United necesita un lateral izquierdo?

Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season Friendly | Michael Campanella/GettyImages

El Manchester United salió adelante la temporada pasada gracias a que Luke Shaw se convirtió de repente en un baluarte de fiabilidad. Tras años lidiando con problemas de lesiones, el jugador, que ahora tiene 31 años, fue titular en todos los partidos de la Premier League; fue apenas la segunda vez que superaba las 30 apariciones en una misma campaña liguera desde que dejó el Southampton siendo adolescente en 2014.



Pedirle a Shaw que repita esa hazaña resulta excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que la Champions League añadirá al menos ocho partidos extra al calendario de la temporada 2026-27 y que las competiciones de copa nacionales tampoco suelen ser breves. Tyrell Malacia salió del club a finales de junio y la única alternativa actual para cubrir el puesto, asumiendo que Patrick Dorgu cuenta ahora como extremo y no como defensa, proviene de otras demarcaciones: los laterales derechos Diogo Dalot y Noussair Mazraoui, y los centrales Ayden Heaven y Lisandro Martínez.



Harry Amass, formado en la cantera, ha causado una buena impresión en esta fase inicial de la pretemporada; sin embargo, lejos de ascenderlo definitivamente al primer equipo, The Athletic informó recientemente de que el club estaría dispuesto a traspasarlo por una cifra tan baja como 8 millones de dólares.



El United podría buscar a alguien que sirva de recambio inmediato para Shaw durante las próximas dos o tres temporadas, o bien intentar fichar a quien consideren su sustituto definitivo a largo plazo. Hall, internacional inglés de 21 años, cumplirá 22 el mes que viene, encajaba en esta última categoría.



Los laterales izquierdos alternativos a los que podría apuntar el Manchester United

FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-FIORENTINA | BEN STANSALL/GettyImages

Si se busca a alguien que ya haya demostrado su valía en la Premier League, Tyrick Mitchell podría ser una opción excelente. A sus 26 años, no es un talento en bruto, pero todavía tiene una larga carrera por delante. Esta temporada es la última de su contrato actual con el Crystal Palace; con este equipo, fue titular en 36 de los 38 partidos de liga de la campaña 2025-26 y contribuyó a que los Eagles ganaran la UEFA Conference League.



En su mejor momento, Mitchell logró ganarse un puesto en la selección inglesa bajo las órdenes de Gareth Southgate; se le considera un lateral que prioriza la defensa, por lo que representa una apuesta segura y fiable.



David Raum, cuyo desarrollo futbolístico fue algo más tardío, ha jugado con regularidad en la Bundesliga durante los últimos cinco años y ha sido internacional con Alemania en 39 ocasiones en ese mismo periodo. Destaca por su capacidad para generar ocasiones de gol y cerró la temporada 2025-26 con nueve asistencias en su haber. Su habilidad para centrar es uno de sus puntos fuertes, lo que podría complementar a la perfección a un delantero rematador como Benjamin Šeško.



Al igual que Mitchell, se encuentra en el último año de su contrato actual con el RB Leipzig. Entre otros jugadores con experiencia previa en la Premier League, Antonee Robinson, lateral izquierdo de la selección de Estados Unidos, ya ha sido vinculado con un posible traspaso a Old Trafford. Su fichaje supondría una solución a corto plazo para cubrir la posición, más que una alternativa para asumir el rol de Shaw a largo plazo.





FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR | VALERIE MACON/GettyImages

El Hadji Malick Diouf, del West Ham United, representaría una inversión de futuro. El internacional senegalés de 21 años acaba de completar una temporada revelación con los Hammers y fue una de las pocas notas positivas en un equipo que terminó descendiendo. Se ha vinculado al Brentford con el interés de traerlo de vuelta a la Premier League, aunque parece haber una firme intención de retenerlo en el este de Londres, por motivos similares a los que llevaron al Newcastle a mantener a Hall.



Ferdi Kadioglu se consolidó como el lateral izquierdo titular del Brighton la temporada pasada. Los Seagulls son conocidos por su gran capacidad para identificar y fichar talento; de hecho, impulsaron la carrera de Marc Cucurella a un nuevo nivel tras incorporarlo procedente del Getafe en 2021. El internacional turco, de 26 años, posee la versatilidad necesaria para cubrir también la banda derecha o desempeñarse en posiciones más adelantadas.