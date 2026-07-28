5 candidatos para dirigir a Tigres tras la renuncia de Guido Pizarro

De manera sorpresiva, Guido Pizarro renunció a su cargo como director técnico de Tigres. De acuerdo con los reportes más recientes, el director técnico argentino decidió dar un paso al costado después de que la directiva del cuadro felino no trajera refuerzos para afrontar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

A continuación te presentamos algunos entrenadores que suenan para tomar las riendas del cuadro de la UANL tras la salida de Pizarro.

5. Diego Alonso

Panathinaikos FC v Chelsea FC - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD2 | Dean Mouhtaropoulos - UEFA/GettyImages

El entrenador uruguayo es un viejo conocido del futbol mexicano. Consiguió un título de liga y una Concachampions con Pachuca y otra Copa de Campeones de Concacaf con Rayados de Monterrey. Se encuentra sin equipo desde octubre de 2024, tras su salida del Panathinaikos. A partir de 2020 se ha encargado de proyectos como el Inter Miami, la selección uruguaya y Sevilla, aunque no ha encontrado el mismo éxito que en la Liga MX.

4. Sebastián Beccacece

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

El entrenador argentino viene de dirigir a la selección ecuatoriana en las eliminatorias sudamericanas, donde logró un histórico segundo lugar, y el Mundial 2026, torneo en el que la Tri cayó en 16avos de final. Beccacece hizo historia en el futbol chileno al conseguir tres títulos de liga y una Copa Sudamericana con Universidad Católica, entre 2011 y 2012. También dirigió a Defensa y Justicia, con quienes ganó una Recopa Sudamericana, a Independiente, Racing y al Elche. 'Becca' se caracteriza por un estilo de juego intenso y vertical, influenciado por Marcelo Bielsa.

3. Diego Cocca

Atlas v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Diego Cocca es otra de las opciones que suenan con fuerza para llegar al cuadro de la UANL. La capacidad del estratega argentino está más que comprobada en la Liga MX: fue capaz de ganar el bicampeonato con Atlas y, en su segunda etapa con ese club, los metió en la liguilla después de varias temporadas de fracasos. Cocca tuvo un breve paso por Tigres, de menos de tres meses, antes de renunciar para tomar el proyecto de la selección mexicana. Esta decisión podría jugar en su contra a la hora de nombrar al nuevo entrenador felino. El argentino se encuentra como agente libre tras deslindarse de los rojinegros en julio de este año. Su estilo de juego se caracteriza por ser muy equilibrado, con enfoque especial en el trabajo defensivo y con contragolpes verticales.

2. Javier Mascherano

SOCCER: APR 10 Inter Miami CF Training | Icon Sportswire/GettyImages

El exdirector técnico del Inter Miami es otra de las opciones que la directiva de Tigres estudiaría. Mascherano tiene experiencia en selecciones menores de Argentina y ganó la primera MLS Cup en la historia de las Garzas. El 'Jefecito' ya estuvo cerca de llegar a la Liga MX; en abril de 2024, el exjugador reveló que Chivas lo buscó en dos ocasiones, pero no lograron cerrar el acuerdo. Mascherano pondera la salida limpia desde el fondo y posesiones prolongadas. Actualmente se encuentra sin equipo. Dejó al Inter Miami por "decisión personal" en abril de 2026.

1. Marcelo Gallardo

River Plate v Banfield - Torneo Apertura 2026 | Marcelo Endelli/GettyImages

Gallardo es un técnico que gusta mucho en México y finalmente podría llegar a la Liga MX. A finales de febrero, el 'Muñeco' se despidió de River Plate tras una segunda etapa en el club que no estuvo a la altura de las expectativas del cuadro Millonario. El entrenador argentino se caracteriza por tener un estilo ofensivo de juego, de presión alta y salida limpia desde el fondo. En caso de que logren convencer a Gallardo, el problema sería el mismo: la falta de presupuesto para traer refuerzos de primer nivel, sobre todo tras la salida de Ángel Correa y André Pierre Gignac. Actualmente se encuentra sin equipo.