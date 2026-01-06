5 centrales que podría fichar Chivas sobre el cierre del mercado de invierno

Chivas ha tenido buena presencia dentro del mercado de invierno, tanto en salidas como en fichajes. Sin embargo, el rebaño aún tiene una carencia en la plantilla, la presencia de un zaguero central de poder.

Ha sido el mismo Gabriel Milito quien ha pedido a la gerencia del club moverse por un zaguero más para la plantilla. Adicional, el técnico quiere que sea alguien de peso dentro del fútbol mexicano. A continuación enlistamos 5 defensores que puede cumplir con el perfil definido por el técnico del Guadalajara.

1. Eduardo Águila

Mazatlan FC v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Sin lugar a dudas el nombre más realista para Chivas. El mexicano de 23 años ya ha recibido sondeos por parte del club. Eduardo por su parte, está abierto al cambio, sin embargo, su precio de 6 millones de dólares ha sido la gran traba.

2. Víctor Guzmán

Monterrey v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Otro jugador que gusta a la gerencia en Verde Valle. Misma edad que Águila y ciertamente, mismo precio. La diferencia tangible entre ambos es el perfil, pues mientras que Eduardo es de pie zurdo, Guzmán trabaja mejor con la derecha.

3. Juan José Sánchez Purata

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Juan pudo llegar a Chivas como agente libre el pasado mercado de verano. Al final, el jugador decidió renovar con Tigres. Con el paso de las semanas, Purata perdió el puesto titular con los felinos y ahora, reactiva su interés por un futuro en el rebaño.

4. Jesús Angulo

Tigres UANL v Tijuana - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Un jugador que gusta mucho en Verde Valle por su virtud de jugar como lateral, carrilero o central izquierdo de forma indistinta. Sin embargo, a diferencia de Purata su firma tiene tintes de imposible, pues su rol dentro de Tigres es de titular y en muchas ocasiones, capitán.

5. César Montes

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

Por años y cada que llega el mercado, Chivas toca a la puerta de Montes para buscar su fichaje. No lo han conseguido. Este invierno no fue la excepción, el rebaño ha sondeado la firma del 'Cachorro', sin embargo, a seis meses de la copa del mundo, César no ve del todo viable un retorno a México.