5 clubes icónicos que podrían retornar a la Liga MX tras el regreso del ascenso

Si bien la apelación del TAS se ha dado en favor de la FMF, son los clubes de la Liga de Expansión quienes han ganado la batalla. El Tribunal confirma que el ascenso y descenso deberá volver a la Liga MX a partir del verano de 2027. Siendo el caso, a continuación se presenta una lista de 5 clubes icónicos que podrían retornar al máximo circuito.

1. Veracruz

Chivas v Veracruz - Torneo Apertura 2019 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

La extinción del club se dio hace no mucho tiempo. Sin embargo, en las más recientes semanas mucho se ha rumorado sobre el retorno del club al fútbol profesional. El estadio ha sido remodelado y parece que tienen todo para apelar al regreso en el corto plazo.

2. Jaguares de Chiapas

Atlas v Chiapas - Torneo Clausura 2017 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

Otra institución con mucha tradición y que tiene una muy futbolera. De la misma forma, tienen un estadio en plenitud de condiciones para la práctica del fútbol. Por sus filas pasaron jugadores tan icónicos como lo fue Salvador Cabañas y su vuelta sería bien recibida.

3. Tecos

MEXICO-FUTBOL-TECOS-ATLAS | HECTOR GUERRERO/GettyImages

A diferencia de los dos antes mencionados, la desaparición de Tecos se dio bastante tiempos atrás. Sin embargo, a la fecha son recordados por algunos actos de alta competitividad dentro del campo. Además, el club contaba con una de las camisetas más reconocibles de México.

4. Atlético Morelia

Morelia v La Paz - Torneo Apertura 2023 Liga Expansion MX 2023 | Jam Media/GettyImages

Cierto es que ya no son aquel equipo conocido como los 'Monarcas', sin embargo, la plaza de Morelia sigue siendo muy bien recibida. Lleva años haciendo de forma correcta su labor dentro de la Liga de Expansión y su vuelta a la Liga MX podría darle alegría al torneo.

5. Atlante

Atlante v Cancun FC - Liga de Expansion MX | Jam Media/GettyImages

Si bien hoy tienen el papel de villanos luego de abandonar la batalla en contra de la Liga MX, toda historia requiere de un antagonista. El Atlante bien podría serlo. Son un club con mucho renombre y tradición, una institución campeona a nivel local como internacional y ciertamente, son hoy el club mejor posicionado para salta al máximo circuito.