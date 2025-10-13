5 cosas que no sabías de Cabo Verde, la selección que jugará su primer Mundial en 2026

La selección de Cabo Verde hizo historia este lunes, 13 de octubre, al vencer 3-0 a Esuatini en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol. Los Tiburones Azules lograron así su primera clasificación a un Mundial en la historia del país.



Tras diez jornadas, la selección de Cabo Verde lideró el Grupo D con 23 puntos, fruto de siete victorias, dos empates y una sola derrota.



A continuación, te presentamos cinco datos poco conocidos sobre este equipo que debutará en el Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

1. Breve historia de Cabo Verde

FBL-WC2014-TUN-CPV | FETHI BELAID/GettyImages

Cabo Verde, un archipiélago africano que logró su independencia de Portugal en 1975, cuenta con una breve historia futbolística. Los Tiburones Azules han participado en cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones. Durante las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, Cabo Verde lideró su grupo y avanzó a la tercera y última ronda. Sin embargo, perdió la oportunidad de clasificar tras ser sancionado por la FIFA por alinear de manera indebida a un jugador en un partido contra Túnez.

2. ¿Contra qué equipos consiguió su clasificación al Mundial?

Manchester United v Sunderland - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Cabo Verde sorprendió al conquistar el primer lugar de su grupo en las eliminatorias africanas. El equipo dirigido por Bubista compartió sector con Esuatini, Mauricio, Angola, Libia y Camerún, una selección con un valor de mercado casi diez veces mayor. Los Leones Indomables contaban con figuras como Bryan Mbeumo, Carlos Baleba, Frank Anguissa y André Onana en su plantilla.







3. El récord que conseguirán

Islandia es el país con menor población en ir a la justa mundialista | Anadolu/GettyImages

Según el portal oficial de la FIFA, Cabo Verde, con una población de solo 525 mil personas, se convertirán en el segundo país con menos habitantes en participar en un Mundial, superado únicamente por Islandia, que compitió en Rusia 2018.

4. ¿Dónde juegan sus figuras?

New York City FC v Columbus Crew | Dustin Satloff/GettyImages

De acuerdo con el portal Transfermarkt, la plantilla actual de Cabo Verde está valuada en casi 30 millones de dólares. El equipo africano no cuenta con grandes figuras. Steven Moreira, del Columbus Crew de la MLS, es uno de sus líderes más reconocibles. Entre otros jugadores destacados se encuentra Kevin Lenini (Krasnodar), Wagner Pina (Trabzonspor), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes) y Bruno Varela (Al-Hazem). Dailon Livramento, del Casa Pia de la liga portuguesa, es uno de los héroes de este equipo: el delantero de 24 años anotó un gol histórico en el triunfo ante Camerún y volvió a anotar en el partido definitivo ante Esuatini.

5. Labor social

FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPV | DANIEL BELOUMOU OLOMO/GettyImages

En 2020, la selección de Cabo Verde colaboró con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una campaña para combatir la violencia de género en el país. Aprovechando su popularidad, los jugadores, considerados ídolos en su país, se convirtieron en embajadores de la causa.

