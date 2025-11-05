5 cosas que no sabías de Carlos Forbs, la pesadilla del FC Barcelona ante el Club Brugge

El FC Barcelona está sufriendo más de lo esperado su visita a Bélgica: pierde 2-1 contra el Club Brugge por la cuarta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y complica momentáneamente sus posibilidades de acceder a octavos de final de manera directa, aunque todavía queda bastante competencia.

Esta derrota parcial tiene nombre y apellido: Carlos Forbs. El delantero asistió para el primer gol y definió de gran manera para el segundo, mostrándose movedizo y activo por la banda derecha del ataque del Brugge.

1. Origen

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONA | NICOLAS TUCAT/GettyImages

Nació en 2004 en Sintra, un suburbio de Lisboa, en Portugal, aunque sus padres son de Guinea-Bissau. Estuvo en las inferiores del Sporting y en la academia del Manchester City.

2. Debut en Primera

Ajax v Panathinaikos - UEFA Europa League | Soccrates Images/GettyImages

Hizo su estreno en la máxima categoría vistiendo la camiseta del mítico Ajax de los Países Bajos el 12 de agosto del 2023 en una victoria 4-1 frente al Heracles Almelo por la Eredivisie. En el club de Ámsterdam llegó a jugar 38 partidos, en los que anotó tres goles y dio cinco asistencias.

3. Llegada al Club Brugge

Wolverhampton Wanderers FC v AFC Bournemouth - Premier League | Malcolm Couzens/GettyImages

Estuvo cedido en el Wolverhampton de la Premier League sin mucho éxito y fue comprado por el Club Brugge en seis millones de euros en el pasado mercado de fichajes.

4. Temporada actual

FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONA | NICOLAS TUCAT/GettyImages

En lo que va de la campaña lleva jugados 19 encuentros, en los que anotó cuatro tantos y repartió cinco asistencias. El que le metió al FC Barcelona fue su primer gol en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, aunque venía de anotar en la fase previa ante el AS Mónaco.

5. Con la selección

Portugal U21 v Holland U21 -EURO U21 | Soccrates Images/GettyImages

Forbs representa a Portugal y todavía no ha hecho su debut con la absoluta: con la Sub 21 lleva 18 partidos y cinco goles, pidiendo pista para aparecer en cualquier momento como recambio en el combinado campeón de la UEFA Nations League.