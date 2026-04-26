5 cosas que no sabías del UE Cornellà, nuevo equipo de Messi

Leo Messi sorprendió a todos comprando un club de la Tercera Federación, quinta división del fútbol español, para seguir ampliando su imperio en el mundo del balompié.

A continuación, cinco datos que no conocías de la UE Cornellá.

1. Supo eliminar al Atlético de Madrid y enfrentarse al FC Barcelona

Cornella v FC Barcelona - Copa del Rey | Alex Caparros/GettyImages

La edición 2020/21 de la Copa del Rey fue de ensueño para ellos: en la segunda ronda eliminaron al Atlético de Madrid del Cholo Simeone ganándoles por 1-0 y se ganaron así el derecho de medirse en 16avos con el FC Barcelona, que los venció por 2-0. A pesar del sueño trunco de seguir compitiendo, fue una experiencia inolvidable para ellos.

2. Su mejor posición histórica

Un futbolista de la UE Cornellá en acción | Foto: Prensa UE Cornellá

Su mejor posición en una liga se dio en las temporadas 2017/18 y 2018/19, cuando finalizó cuarto del grupo III la Segunda B. RCD Mallorca, Elche y Hércules, algunos de los rivales de ese entonces.

3. Su estadio está en frente al del Espanyol

El RCDE Stadium se asoma detrás de la grada del estadio del Cornellá | Autor desconocido

La UE Cornellà hace las veces de local en el Nou Estadi Municipal de Cornellà, con capacidad para unos 1500 espectadores y césped sintético como superficie, aunque no es propiedad de la institución de Leo Messi.



Durante un tiempo, por distintos reglamentos, tuvo que hacer de local en el RCDE Stadium, casa del Espanyol y club vecino.

4. Cantera de lujo

Spain v Egypt - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

Hubo futbolistas que han brillado y todavía lo hacen que han arrancado su desarrollo en la UE Cornellá: uno de los casos actuales más importantes es el de David Raya, actual arquero del Arsenal y la selección española, y Gerard Martín, integrante del plantel superior del FC Barcelona.



Jordi Alba también pasó por allí antes de unirse a la Masía, donde terminó su formación y se convirtió en un exitosísimo lateral.

5. Refundación post guerra civil española

La UE Cornellá hoy, con sus colores y estadio | Autor desconocido

El origen más primitivo del club data del 1923, cuando empezó a competir bajo la denominación FC Cables Eléctricos. Se disolvió por la guerra civil española y en 1951 fue refundado, con la mezcla de varios clubes zonales que dieron nacimiento a la Unió Esportiva Cornellà como tal.