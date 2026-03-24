5 curiosidades que quizás no conocías sobre la selección de Serbia, rival de España

Tras la cancelación de la Finalissima frente a Argentina, la selección de España acordó un partido amistoso ante Serbia, que servirá como prueba importante en la puesta a punto del equipo de Luis de la Fuente de cara al próximo Mundial.

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Estas son 5 curiosidades sobre Serbia que quizás no conocías

1. Un nuevo comienzo tras Yugoslavia

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La Serbia actual posee una herencia futbolística de la vieja Yugoslavia, reconocida en Europa por su talento y estilo de juego, hasta la fragmentación del país en la década del 90. A partir de entonces, el seleccionado se reconstruyó inicialmente bajo el nombre de Serbia y Montenegro y posteriormente, desde 2006, como nación independiente. Desde ese momento, la federación trabaja en redefinir su identidad y recuperar protagonismo en el plano internacional.

2. Un historial corto ante España

Spain v Serbia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A4 | DeFodi Images/GettyImages

Los encuentros entre ambas selecciones son escasos, pero con una amplia ventaja para La Roja. En tres partidos disputados, España suma dos victorias y un empate. El antecedente más reciente se dio en la UEFA Nations League 2024, donde el equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso por 3-0.

3. De los “Plavi” a las Águilas Blancas

FBL-WC-2022-MATCH47-SRB-SUI | MANAN VATSYAYANA/GettyImages

De la mano de la reorganización de la nación como país independiente, también se vio afectado el apodo del seleccionado. Mientras Yugoslavia era conocida como los "Plavi" (Azules), Serbia adoptó el rojo como color principal tras la independencia de Montenegro. A partir de ahí surgió el nombre de "Beli Orlovi" (Águilas Blancas), en referencia al águila bicéfala de su escudo nacional, que representa la fuerza y tradición del país.

4. Una deuda pendiente en los Mundiales

Serbia v Switzerland: Group G - FIFA World Cup Qatar 2022 | Wu Zhizhao/GettyImages

Como nación independiente, Serbia nunca logró superar la fase de grupos en una Copa del Mundo, en comparación con la vieja Yugoslavia que alcanzó el cuarto puesto en 1962 y los cuartos de final den 1990.

5. Mitrović, el máximo goleador

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Aleksandar Mitrović se convirtió en el máximo goleador histórico de Serbia, con 63 tantos acumulados desde su primera convocatoria en 2013 hasta la actualidad, y se convirtió en el principal referente del equipo.

Con un legado futbolístico que supo enriquecer, Serbia aparece como un posible rival de exigencia para una España que debió reconfigurar su calendario internacional y busca la oportunidad de definir el juego táctico de su equipo para el próximo Mundial.

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