5 delanteros que podría fichar Cruz Azul en el mercado de verano tras la salida de Bogusz
Cruz Azul ha reactivado su plan para fichar a un centro delantero extranjero luego de que se cayera la operación por Miguel Borja. En La Noria asumieron que necesitan un ‘9’ probado, capaz de cargar con el gol y competir de inmediato, por lo que el radar se amplió con perfiles contrastados.
A continuación presentamos 5 nombres que podría llenar esa plaza vacante en el ataque celeste:
1. Nicolás Ibáñez
La primera alternativa es Nicolás Ibáñez, delantero que Tigres ha ofrecido directamente a Cruz Azul. El atacante no desea continuar en el norte del país y busca un cambio de entorno. En la directiva celeste analizan su perfil, su costo salarial y el encaje en un proyecto que exige resultados inmediatos.
2. Rafael Santos Borré
Otro nombre que vuelve a aparecer es el de Rafael Santos Borré. El colombiano milita en el Inter de Brasil y ha manifestado apertura para vivir una experiencia en el futbol mexicano. Su movilidad, presión y experiencia internacional seducen a Cruz Azul, que lo considera un delantero funcional para distintos esquemas ofensivos.
3. Federico Viñas
Federico Viñas es un viejo conocido en los escritorios de La Noria. En el pasado ya fue buscado por Cruz Azul, pero hoy su presente genera dudas. Actualmente juega en el Real Oviedo, donde atraviesa una sequía goleadora preocupante y el club apunta a un posible descenso al cierre del verano.
4. Rafa Mir
Rafa Mir aparece como una opción más compleja, pero atractiva. El delantero es titular en el Elche y su rendimiento ha sido sólido, aportando trabajo colectivo y presencia en el área. Sin embargo, su prioridad parece ser un movimiento más lucrativo, con propuestas desde Medio Oriente que elevan la competencia.
5. Mauro Icardi
El caso más mediático es el de Mauro Icardi. El argentino rota en el Galatasaray como alternativa de Victor Osimhen y no descarta un cambio de aires. Desde hace tiempo ha tocado puertas en México, aunque el principal obstáculo sigue siendo su elevado salario y las condiciones contractuales.
Para Cruz Azul, el contexto es claro: necesita un delantero extranjero que garantice gol y liderazgo tras un mercado fallido. El margen de error es mínimo y la presión deportiva es alta. Por eso, cada nombre es evaluado no solo por calidad, sino por viabilidad financiera.
