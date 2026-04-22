5 entrenadores que podrían tomar al Chelsea para la siguiente temporada

La derrota en contra del Brighton rompió todo dentro del Chelsea. El club ha anunciado este miércoles el despido inmediato de Liam Rosenior, firmando así su tercer cambio de técnico de la temporada.

Siendo el caso, los de la Premier League asignarán un interino para el resto de la campaña y luego de ello buscarán un técnico de largo plazo en el verano. A continuación, 5 nombres viables para el puesto.

1. Andoni Iraola

Newcastle United v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Su gestión en el Bournemouth está siendo brillante. Sin embargo, Andoni ha decidido dar un paso al costado del equipo y buscar nuevos retos. Un club como el Chelsea puede ser tentador, sobre todo por la cantidad de talento juvenil en la plantilla, un perfil de jugador que gusta y mucho par trabajar al entrenador.

2. Filipe Luis

FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUS | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El hombre que viene de ganarlo todo con el Flamengo. Además un ex jugador del Chelsea. El cuadro de Londres ya tuvo un contacto con el técnico meses atrás. Ahora, el puesto está abierto y Filipe libre dentro del mercado, mejor escenario imposible.

3. Cesc Fábregas

FC Internazionale v Como - Coppa Italia | Marco Mantovani/GettyImages

Otro entrenador de la nueva era que está firmando una temporada enorme con el COMO. Además, un ex futbolista del Chelsea que conoce a la perfección la vida en Londres. Cesc tiene menos opciones que los dos anteriores pues cuenta con contrato vigente en Italia.

4. Oliver Glasner

Crystal Palace v West Ham United - Premier League - Selhurst Park | Jordan Pettitt - PA Images/GettyImages

El hombre que le dio los primeros títulos de su historia al Crystal Palace. Conocedor de la Premier League y que además, será agente libre en un par de semanas. Glasner ha ganado títulos por donde sea que ha pasado, qué mejor curricular que esa.

5. Xabi Alonso

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Un hombre necesitado de revancha luego de su salida del Real Madrid. Está en el fondo de la lista pues no tiene una relación directa con el Chelsea como Cesc y Filipe. O rodaje como entrenador dentro de la Premier League como Iraola o Glasner.