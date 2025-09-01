5 equipos a los que podría ir Dibu Martínez ante su frustrada llegada al Manchester United

Más allá del gran rendimiento en la selección Argentina y en el Aston Villa, Emiliano Martínez ya no cuenta para Unai Emery, el entrenador español del equipo inglés.

La decisión del guardameta de buscar nuevos rumbos hace sentenciar su continuidad en la Premier League, o por lo menos de seguir en los Villanos. Y es que cuando el argentino tenía todo acordado con el Manchester United, que busca arquero ante los flojos rendimientos de Onana y Bayindir, no hubo acuerdo entre clubes y por eso, Rubem Amorim tendrá a Senne Lammens luego de pagar 21 millones de euros al Royal Antwerp de Bélgica.

Ante este complejo panorama, ¿dónde atajará Dibu Martínez? En las próximas horas cierra el mercado de pases en Europa y la situación podría complicarse.

1. Galatasaray

Galatasaray v Caykur Rizespor - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

No pareciera opción para el argentino, pero es el equipo que mayor interés ha mostrado. No hay que descartarlo teniendo en cuenta las pocas horas que quedan de mercado. Podría llegar por 25 millones de euros.

2. Aston Villa

Aston Villa v Crystal Palace - Premier League | Michael Steele/GettyImages

El entrenador Emery habló tras la fuerte derrota por 3-0 ante el Crystal Palace de local, y se olvidó de Martínez: Bizot, un neerlandés de 34 años, ya es para Emery el arquero de Aston Villa. Lo trajo en julio pasado desde Stade Brestois de Francia a cambio de tres millones de euros. ¿Y el argentino? Tiene contrato hasta mediados de 2029 con el club de Birmingham y eso es motivo suficiente para seguir ahí. ¿Jugará? Parece dificil...

3. Bayern Munich

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Más allá que Manuel Neuer es amo y señor del arco bávaro, una posible salida a mediano plazo le abriría el arco a Martínez de uno de los clubes más importantes del mundo.

4. Chelsea

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-FULHAM | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Pese a contar actualmente con Robert Sánchez y Djordje Petrovic como arqueros, el club londinense buscaría una alternativa de mayor jerarquía para afrontar la temporada, teniendo en cuenta la Champions League para el Chelsea.

5. Juventus

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A | Simone Arveda/GettyImages

Situación parecida a la del Chelsea, ya que el titular indiscutido en la Vecchia Signora es Michele Di Gregorio y podría generar una gran competencia interna.

Más noticias sobre el mercado de fichajes