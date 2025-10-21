Endrick se podría llegar a ir del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes de invierno, a inicios del 2026.

El joven futbolista fue involucrado en rumores ante su nula participación con el conjunto Blanco, ya que es el único jugador de campo que no sumó minutos en estos más de 10 partidos de temporada que lleva el equipo que dirige Xabi Alonso, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

El joven no juega desde el 18 de mayo, cuando disputó el partido contra el Sevilla, válido por la última jornada de la Liga 2024/25.

Es probable que el futuro de Endrick continúe generando titulares antes de la apertura del mercado de transferencias de invierno mientras permanezca al margen.

La competencia que tiene es altísima, porque no solo están Mbappe, Vinicius, Brahim y Rodrygo, sino que se sumaron Mastantuono y hasta Gonzalo García, que aprovechó de gran manera el Mundial de Clubes, más allá de no jugar tanto ahora.

El objetivo del préstamo es que Endrick juegue, brille y regrese con mayor madurez y roce de juego.

5 equipos a los que podría ir Endrick si sale del Real Madrid en el próximo mercado

5. Olympique de Marsella

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVRE | MIGUEL MEDINA/GettyImages

El Olympique de Marsella sigue a Endrick hace tiempo y estaría encantado de contar con él. Es probable que el club merengue reciba alguna oferta por el exjugador del Palmeiras en enero.

4. PSV

FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-EAGLES | BAS CZERWINSKI/GettyImages

Clubes medianos o ligas menores son buenos para desarrollarse y así después regresar al Bernabéu. Endrick, así podría ir al PSV para conseguir minutos en un club con mucha historia.

3. Bayer Leverkusen

1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Neil Baynes/GettyImages

En el Leverkusen tendría posibilidades de sumar muchos minutos en un equipo que tiene como delantero al camerunés Christian Kofane, de 1,89m y perfectamente compatible con las características de Endrick.

2. RB Leipzig

RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

Equipo con una presión perfecta. El sistema del Leipzig, dirigido por Marco Rose, se basa en contraataques rápidos y carreras intensas hacia adelante, ideales para la energía y la franqueza de Endrick.

1. Getafe

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Los de Bordalás juegan de una manera que para explotar la presión y velocidad de Endrick son ideales. Además, se vería con muy buenos ojos ya que el delantero podría quedarse viviendo donde está y no tener que readaptarse a otro idioma o zona de Europa.

Más noticias sobre el mercado de fichajes