5 equipos a los que podría ir Enzo Fernández si sale del Chelsea

Diversos rumores han comenzado a difundir que Enzo Fernández estaría dispuesto a salir del Chelsea al final de la Copa del Mundo 2026 a pesar de que tiene contrato vigente hasta 2032 y que los Blues solicitarían una cifra récord de entre 100 y 120 millones de euros para dejarlo salir.

Aunque la fuerte competencia podría elevar la cifra final de la operación y subir a 140 y 150 millones, ya sin mencionar que sería aún más si nuevamente tiene una gran participación mundialista.

El mediocentro de 25 años estaría considerando forzar su salida del Stamford Bridge y varios equipos de Europa y Arabia Saudita lo querrían en sus filas.

A continuación, mencionamos acerca de los cinco clubes más probables de poder fichar al campeón del mundo a nivel de selecciones y clubes.

1. Real Madrid

Real Madrid considera a Fernández como un refuerzo de calidad | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

La Casa Blanca tendría en la mira al argentino para ser el jugador ideal en heredar el control del juego merengue, el propio Florentino Pérez estaría dispuesto a hacerse de sus servicios a cambio de 120 millones de euros.



El club merengue ha tenido pocos elementos argentinos en años recientes y junto a Franco Mastantuono sería otro elemento surgido del River Plate en las filas blancas que podríar aportar a la grandeza del Rey de Europa que nunca deja de competir por trofeos temporada a temporada.

2. Manchester City

Manchester City puede ir por Enzo ante una salida de Rodri o Silva | PAUL ELLIS/GettyImages

Por otra parte, el cuadro Citizen de Pep Guardiola también lo consideran como un gran refuerzo para su esquema táctico dada sus condiciones físicas, garra y atrevimiento, además, de la madurez que ha desarrollado en los últimos años siendo un referente de los Blues.



Sería un reemplazo de garantías ante las posibles salidas de Bernando Silva o Rodri y es que su perfil encajaría a la perfección a lo que solicita el técnico español, además, no le costaría la adaptación, luego de casi cuatro temporadas en la Premier League.

3. París Saint-Germain

Paris Saint-Germain FC busca juntar a Vitinha y Joao Neves | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El tridente de ensueño que podrían armar en la capital parisina es simplemente increíble junto a Vitinha y Joao Neves, el argentino podría armar un mediocampo exquisito que pondría a temblar a Europa.



Además, Luis Enrique ha tenido la posibilidad de verlo de cerca desde la final del Mundial de Clubes y la serie de octavos de final de Champions League 2025-26.



El jugador ha madurado físicamente y el cambio de liga le vendría muy bien a un elemento con sus cualidades.

4. Atlético de Madrid

Atlético de Madrid tiene un lugar para un jugador de las cualidades de Enzo | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Diego Simeone conoce a su compatriota y valora sus características de versatilidad y tenacidad, siendo un jugador que puede jugar en varios sectores del campo.



No obstante, su llegada sería un lujo que podría permitirse al límite el cuadro colchonero, por lo que luce complicado.

5. Al Hilal

Al Hilal y otros equipos de Arabia ofertarían por Fernández | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

Otras fuentes han mencionado que equipos árabes como Al Hilal entre otros, preparan ofertas astronómicas para intentar seducir al mediocampista.



Aunque el jugador no mostraría interés en ir a la Liga Saudí y prioriza mantenerse en el alto nivel de juego en Europa, sin embargo, una oferta tan fuerte de dinero nunca deja de ser un peligro latente para cualquier jugador.

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