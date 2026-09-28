5 equipos a los que podría ir Erling Haaland si sale del Manchester City

El futuro de Erling Haaland volvió a quedar bajo la lupa a partir del complejo escenario que atraviesa el Manchester City en la Premier League. Aunque el delantero tiene contrato con el club hasta 2034, el proceso por las presuntas irregularidades financieras y sus posibles consecuencias deportivas comenzaron a generar versiones sobre una eventual salida del noruego del equipo.

Una posible sanción deportiva de gran impacto podría modificar el panorama y provocar que algunos futbolistas importantes reconsideren su futuro. Haaland es, por su edad, rendimiento y contrato, uno de los nombres que más atención concentra en este contexto.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Erling Haaland for Manchester City and Norway:



• For Manchester City:



👕 205 games

🌟 199 G/A



• For Norway:



👕 57 games

🌟 72 G/A pic.twitter.com/83gomQ1MsL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 28, 2026

A continuación, estos son los cinco clubes a los que podría ir si se va del City:

1. Real Madrid

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

El Real Madrid podría encontrar en Haaland una pieza capaz de elevar todavía más su poder ofensivo, aunque por ahora no existe una negociación formal conocida.



El club siguió la evolución del noruego durante los últimos mercados y podría volver a posicionarse si las circunstancias generan una oportunidad para intentar su fichaje de cara al 2027.

2. FC Barcelona

Manchester City v FC Barcelona - Pre-Season Friendly | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El conjunto azulgrana es otro de los grandes nombres vinculados con el futuro de Haaland, aunque una operación de este nivel tendría una enorme dificultad económica y dependería, además, de las condiciones financieras que pudiera afrontar para incorporar al delantero.





Aún así, para el Barcelona, representaría la posibilidad de incorporar un delantero de características diferentes a las de otros atacantes de su plantel.

3. Arsenal

Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community Shield | Alex Pantling - The FA/GettyImages

El Arsenal podría encontrar en Haaland una solución para aumentar su producción ofensiva y sumar una referencia fija dentro del área.



Además, una eventual llegada al conjunto londinense también permitiría al noruego continuar en la Premier League, aunque en un proyecto diferente al que actualmente lidera el Manchester City.

4. Bayern Múnich

Bayern Muenchen v Manchester City - Preseason Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

El Bayern tendría un argumento deportivo especialmente atractivo: Haaland ya conoce la Bundesliga y demostró ahí su capacidad para marcar diferencias antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol inglés.



El problema estaría en la inversión necesaria para concretar su fichaje; un futbolista con contrato hasta 2034 y un valor de mercado de élite exigiría un desembolso extraordinario, incluso para uno de los clubes más importantes de Alemania.

5. Manchester United

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Michael Regan/GettyImages

Los Red Devils tendrían la posibilidad de incorporar a uno de los delanteros más determinantes de la liga inglesa y, al mismo tiempo, reforzar una posición clave de su plantel.



El atractivo deportivo se combinaría con una dimensión especial por tratarse del clásico rival del City, aunque el costo de la operación y las condiciones contractuales del noruego representarían obstáculos importantes.

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