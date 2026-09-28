5 equipos a los que podría ir Erling Haaland si sale del Manchester City
El futuro de Erling Haaland volvió a quedar bajo la lupa a partir del complejo escenario que atraviesa el Manchester City en la Premier League. Aunque el delantero tiene contrato con el club hasta 2034, el proceso por las presuntas irregularidades financieras y sus posibles consecuencias deportivas comenzaron a generar versiones sobre una eventual salida del noruego del equipo.
Una posible sanción deportiva de gran impacto podría modificar el panorama y provocar que algunos futbolistas importantes reconsideren su futuro. Haaland es, por su edad, rendimiento y contrato, uno de los nombres que más atención concentra en este contexto.
A continuación, estos son los cinco clubes a los que podría ir si se va del City:
1. Real Madrid
El Real Madrid podría encontrar en Haaland una pieza capaz de elevar todavía más su poder ofensivo, aunque por ahora no existe una negociación formal conocida.
El club siguió la evolución del noruego durante los últimos mercados y podría volver a posicionarse si las circunstancias generan una oportunidad para intentar su fichaje de cara al 2027.
2. FC Barcelona
El conjunto azulgrana es otro de los grandes nombres vinculados con el futuro de Haaland, aunque una operación de este nivel tendría una enorme dificultad económica y dependería, además, de las condiciones financieras que pudiera afrontar para incorporar al delantero.
Aún así, para el Barcelona, representaría la posibilidad de incorporar un delantero de características diferentes a las de otros atacantes de su plantel.
3. Arsenal
El Arsenal podría encontrar en Haaland una solución para aumentar su producción ofensiva y sumar una referencia fija dentro del área.
Además, una eventual llegada al conjunto londinense también permitiría al noruego continuar en la Premier League, aunque en un proyecto diferente al que actualmente lidera el Manchester City.
4. Bayern Múnich
El Bayern tendría un argumento deportivo especialmente atractivo: Haaland ya conoce la Bundesliga y demostró ahí su capacidad para marcar diferencias antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol inglés.
El problema estaría en la inversión necesaria para concretar su fichaje; un futbolista con contrato hasta 2034 y un valor de mercado de élite exigiría un desembolso extraordinario, incluso para uno de los clubes más importantes de Alemania.
5. Manchester United
Los Red Devils tendrían la posibilidad de incorporar a uno de los delanteros más determinantes de la liga inglesa y, al mismo tiempo, reforzar una posición clave de su plantel.
El atractivo deportivo se combinaría con una dimensión especial por tratarse del clásico rival del City, aunque el costo de la operación y las condiciones contractuales del noruego representarían obstáculos importantes.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.