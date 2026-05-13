5 equipos a los que podría ir Federico Valverde si deja el Real Madrid

El Real Madrid vive un cierre de temporada explosivo y uno de los futbolistas que podría pagar los platos rotos sería Federico Valverde: tras la escandalosa pelea con Aurélien Tchouaméni, el charrúa quedó en el ojo de la tormenta e incluso algunos compañeros serían los que piden que no continúe en la Casa Blanca de cara a la campaña 2026/27.

Tal es así, que el periodista del diario Marca, Ramón Álvarez de Mon, informó en X: “Hay jugadores con peso en el vestuario del Real Madrid que piden al club la salida de Valverde este verano. Tema muy delicado de gestionar por el recorrido de Valverde en el Madrid”.

A continuación, cinco clubes a los que podría ir el volante central uruguayo.

1. Manchester City

Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Serena Taylor/GettyImages

Pep Guardiola es un entrenador que valora mucho la versatilidad de sus jugadores, y por más que reniegue de jugar como lateral derecho Valverde es alguien que puede aportar mucho en diferentes lugares del campo.



Además, de cara al próximo año intentarán rearmarse para volver a dominar el fútbol continental y para eso necesitan todavía más futbolistas de la más alta jerarquía.

2. Bayern Múnich

FC Bayern Muenchen v FC Augsburg - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Con la sangre en el ojo de haber perdido la semifinal de la UEFA Champions League con el PSG, el Bayern Múnich podría seguir sumando jugadores de la más alta calidad para reforzar su plantilla en la búsqueda de seguir dominando el fútbol alemán y volver a la gloria continental que se les negó las últimas temporadas.

3. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Franco Arland - UEFA/GettyImages

Si hay un club que no tiene ningún problema a la hora de pagar fichajes es el PSG, por lo que la cifra que puede llegar a pretender el Real Madrid para largar a Valverde seguramente sea algo pagable para la directiva del club de la capital francesa.

4. Juventus

TOPSHOT-FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-BOLOGNA | MARCO BERTORELLO/GettyImages

La Vecchia Signora intentará volver a ser en la próxima temporada, luego de otra campaña sin éxitos que preocupa a su afición tras más de una década de dominio prácticamente indiscutido en el fútbol italiano. Para eso, sumar a Valverde podría ser un golpe de efecto realmente importante.

5. Manchester United

Views Of Old Trafford Home Of Manchester United FC | Matthew Peters/GettyImages

Otro que quiere rearmarse para volver a competir en el más alto nivel es el Manchester United, que renació de la mano de Michael Carrick al nivel de meterse en la próxima UEFA Champions League.



Ahora, están obligados a un gran mercado de fichajes para armar un equipo aún más competitivo.

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