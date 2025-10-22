Julián Álvarez comienza a frustrarse en el Atlético de Madrid, sobre todo después de la estrepitosa derrota por 4-0 ante el Arsenal por Champions League.

Ante un escenario de posible salida del Colchonero, el que está muy pendiente de está decisión es el Barcelona, según Sport. Aunque los dirigidos por Hansi Flick no serían los únicos que podrían estar interesados con el ex delantero de River Plate y del Manchester City.

Su versatilidad, presión en ataque y gran 1vs1, creciendo en la ejecución de pelota parada, como aquel gran tiro libre ante Thibaut Courtois en el derby ante el Real Madrid, lo hacen uno de los mejores delanteros del mundo.

5 equipos a los que podría ir Julián Álvarez si deja el Atlético de Madrid

5. PSG

Bayer Leverkusen v Paris Saint Germain - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Si Dembélé y Doue presionan como lo hacen y son el terror de las defensas rivales, imaginen a alguien más como Julián Álvarez, con esa posibilidad concreta de robar la pelota de cara al arco rival. Además, lo económico no sería un problema.

4. Manchester United

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Los dirigidos por Rubem Amorim se reforzaron mucho para esta temporada, con Sesko, Mbeumo y muchos más, pero que Julián Álvarez se transforme en jugador de los Diablos Rojos sería un salto de calidad absoluto. El problema puede surgir en que Julián ya jugó en el clásico de la ciudad, el Manchester City.

3. Chelsea

Nottingham Forest v Chelsea - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Acá tampoco lo económico sería complejo, y que esté Enzo Fernández en el equipo, un gran amigo de Julián Álvarez de toda la vida, podría simplificar las cuestiones organizativas y de adaptación para el delantero argentino.

2. Juventus

Como 1907 v Juventus FC - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Tanto Yildiz como Vlahovic podrían dejar la Vecchia Signora, motivo por el cual tendrían mucho dinero en la caja para ofertar por Julián Álvarez, y transformaría a los italianos en serios candidatos a ganar todos los títulos.

1. Barcelona

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alex Caparros/GettyImages

Seguramente Robert Lewandoski deje el club de cara a la próxima temporada, y si logra solucionar los problemas económicos y financieros que tiene, los culés tendrían en Julián Álvarez un delantero de época y que garantizaría goles y sacrificio para los dirigidos por Hansi Flick.