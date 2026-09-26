5 equipos europeos que han recibido castigos por faltar al Fair Play Financiero

El viernes 25 de septiembre del 2026 podría convertirse en una fecha histórica para todos los aficionados al fútbol. El Manchester City fue declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones por presuntas infracciones financieras cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, según el expediente presentado por la Premier League en 2023.

La decisión estuvo a cargo de una comisión independiente, tras un proceso que se prolongó durante varios años. Por el momento, el fallo no fue publicado en su totalidad y todavía resta conocer la sanción que recibirá el club.

A través de este artículo, recordaremos cinco casos de equipos europeos que fueron sancionados por faltar al Fair Play Financiero.

1. PSG - Fair Play Financiero (2014)

PSG recibió sanción económica en 2014 | FRANCK FIFE/GettyImages

En 2014 al igual que el Manchester City, el París Saint-Germain recibió una fuerte multa de 60 millones de euros y reducción de 25 a 21 los jugadores que podrían inscribir en la UEFA Champions League por no cumplir con el Fair Play Financiero.



En esos años el tema estaba muy condenado y los clubes tenían que asegurarse de no infringirlo para evitar sanciones. No gastar más de lo que genera en club en realidad.

2. AC Milan - Calciopoli (2006) y equilibrio financiero (2018-19)

AC Milan ha sido sancionado | Giuseppe Cottini/GettyImages

Al igual que el cuadro de Turín, los rossoneros sufrieron estragos del Calciopoli y sufrieron la deducción de entre 8 a 15 puntos en el Calcio y exclusión inicial de la Champions League 2006-07 (aunque luego fue apelada y la sanción fue reducida).



En la temporada 2018-19 su castigo se derivó debido a una gestión financiera deficiente bajo propietarios chinos y la institución fue retirada de la Europa League en la temporada 2019-20 por incumplir las normativas de sostenibilidad financiera de la UEFA.

3. Manchester City - Fair Play Financiero (2014, 2020)

Manchester City ha sido muy investigado por el tema financiero | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

En 2014 fue el primer problema que tuvieron los Citizens con el FPF y ahí recibieron una multa de 60 millones de euros y reducción de 25 a 21 los jugadores que podrían inscribir en la UCL.



En 2020, la UEFA lo sancionó con dos años de exclusión de la Champions League y una multa de 30 millones de euros por "graves incumplimientos" de las normas del Fair Play Financiero, aparentemente números alterados en los patrocinios.



Sin embargo, el club apeló ante el TAS y la sanción fue anulada, aunque la investigación generó mucha controversia.

4. Chelsea - Irregularidades en el registro de la cantera entre 2019 y 2022 e Irregularidades económicas entre 2011 y

Chelsea ha estado constantemente en conflictos y sanciones | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Los Blues tuvieron que pagar una multa directa de 750,000 libras esterlinas por fallos en el registro de jugadores jóvenes. Las sanciones se originaron tras la investigación sobre los pagos a agentes en los fichajes de jugadores como Eden Hazard, David Luiz, Nemanja Matic, entre otros.



Más recientemente, hace unos días la Premier League sancionó al Chelsea con una histórica multa de 10 millones de libras (11,5 millones de euros) y con un año sin poder fichar (estará suspendida durante los próximos dos años si el club no reincide), por las irregularidades financieras que cometieron en la era de Roman Abramovich cuando era dueño del club.



Estas violaciones de las reglas financieras de la competición inglesa tuvieron lugar entre 2011 y 2018, cuando el magnate ruso estaba al frente del club, y se refieren a pagos no desvelados desde empresas asociadas a la propiedad del club a agentes, futbolistas y otros entes.

5. FC Barcelona - UEFA sanciona al Barcelona con hasta 60 millones de euros por incumplir el reglamento financiero

Villarreal CF V FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En el 2025, el FC Barcelona, que hoy vive un momento de ensueño en LaLiga, tuvo que pagar una multa de 60 millones de euros; 15 millones se pagaron de forma inmediata y los otros 45 se negociaron en los últimos dos mercados de fichajes.



La sanción atendió a malos manejos económicos realizados en los pases de transferencias correspondientes al 2023 y 2024.

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