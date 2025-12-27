5 estrellas que podría fichar el América tras la llegada del nuevo grupo inversor

Con la reciente alianza estratégica anunciada el 23 de diciembre de 2025 entre Grupo Ollamani y General Atlantic (inversor estadounidense que adquiere el 49% del nuevo "Grupo Águilas", valuado en aproximadamente 490 millones de dólares con inyección de 240 millones de dólares), el Club América entra en una nueva era financiera.

La inyección de General Atlantic (aliada con Kraft Group, dueños de New England Patriots/New England Revolution) acelera crecimiento deportivo, aunque parte del capital irá a Estadio Banorte y expansión comercial.

Esto facilitará mayores inversiones en refuerzos de alto perfil para el Clausura 2026 y torneos posteriores, priorizando mediocampo creativo, bandas y profundidad ofensiva tras un 2025 sin títulos en Liga MX.

El mercado invierno (1 enero al 9 febrero 2026) será clave; América busca 2-4 refuerzos, priorizando mexicanos/jóvenes. Además, todo dependerá de negociaciones y salidas.

A continuación, nombramos a cinco figuras ambiciosas que podrían arribar al Nido de Coapa, guardando calma y generando altas expectativas para el 2026.

1. Agustín Palavecino

Agustín Palavecino es pretendido por varios clubes de la Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

El mediocampista ofensivo argentino de 29 años es la principal prioridad para André Jardine como socio ideal de Álvaro Fidalgo (visión, pase filtrado y gol).



Ha habido negociaciones complicadas por precio alto de Necaxa (piden más de 8 millones de dólares), además tienen a Cruz Azul como rival fuerte; reciente fichaje de Almendra en Rayos abre puerta a su salida. Con nuevo capital, América podría insistir para impacto inmediato en creación.

2. Obed Vargas

Obed Vargas está en la mira de las Águilas | Icon Sportswire/GettyImages

El mediocampista mexicoamericano de enorme proyección (convocado al Tri mayor y titular fijo en la Major League Soccer, además, campeón de la Leagues Cup 2025 con el Seattle Sounders).



El interés es real confirmado (contacto con entorno), no ocupa plaza NFM y costo entre 8-9 millones de euros viable. Aunque prioriza jugar en Europa, pero América lo ve como relevo generacional; inyección financiera facilita oferta competitiva pre-Mundial 2026.

3. Jesús "Canelo" Ángulo

Jesús "Canelo" Angulo ha sorprendido con su calidad en Toluca | Jam Media/GettyImages

El atacante/mediocampista mexicano de 28 años es versátil con gol y desequilibrio (ex Chivas que a su arribo a Toluca ha destacado siendo una pieza clave en la obtención del reciente bicampeonato escarlata).



Encajaría como enganche o banda para mayor volumen ofensivo, opción realista si priorizan fichar jugadores nacionales.

4. Emiliano Gómez

Emiliano Gómez destacó con Puebla | Leopoldo Smith/GettyImages

El delantero/extremo uruguayo de 24 años es dinámico con gol y velocidad (destacado en Liga MX 2025). América contactó a Puebla para ver condiciones; aunque hay rivalidad con Toluca por su ficha, pero ocupa plaza NFM (necesita liberar una).



En el Apertura 2025 con Puebla fue una de las revelaciones individuales pese al mal torneo colectivo de La Franja: disputó 16 partidos, marcó seis goles y dio cuatro asistencias, convirtiéndose en el principal generador ofensivo de un equipo colero.



Su contrato con Puebla expira en junio 2028, y su valor de mercado ronda los 4-5 millones de dólares. Es un refuerzo accesible para profundidad en ataque, alineado con búsqueda de sudamericanos jóvenes.

5. Miguel Merentiel

Miguel Merentiel es buscado por varios clubes en México | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El delantero centro cuenta con presencia aérea, intensidad, olfato goleador y capacidad para presionar alto. En Boca es figura indiscutida: máximo goleador del equipo en 2025 con 15 goles (más asistencias), alcanzando los 50 goles en 143 partidos con el club (segundo extranjero más goleador histórico).



Tiene contrato hasta diciembre 2027 con cláusula de rescisión de aproximadamente 18 millones de dólares, pero Boca pediría 10-12 millones para negociar (el valor de mercado es de 7 millones).



Según rumores fuertes desde Argentina (Olé, TyC Sports, Infobae): América y Monterrey lo buscan como "killer" probado para Clausura 2026, con posibles ofertas millonarias irrechazables. Sin embargo, no hay contactos formales ni negociaciones avanzadas; Merentiel se declara feliz en Boca y prioriza ganar Libertadores 2026.



Hay que considerar que ocupa plaza NFM y su edad/salario alto complican su arribo, pero la inyección de General Atlantic facilitaría una inversión bomba. Sería un impacto enorme en área para rotar o complementar a Henry Martín.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX