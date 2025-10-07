5 fichajes del América que llegaron con pocos reflectores y la rompieron
El Club América históricamente ha estado vinculado con fichajes mediáticos y de altos vuelos, pero también ha acertado con jugadores silenciosos que explotaron en la Liga MX gracias al entorno competitivo de la institución, la confianza del cuerpo técnico y su propia disciplina.
Aquí enlistamos a cinco hombres que llegaron al club azulcrema sin los reflectores y el poder mediático de muchos otros, pero que lograron grandes cosas dentro de la institución.
5. Christian Benitez
El 'Chucho' llegó de Santos Laguna y aunque se fue a jugar a Inglaterra, no se esperaba mucho tras su llegada al Nido, pero terminó callando bocas y fue tricampeón de goleo azulcrema, además se convertirse en campeón de Liga MX.
4. Luis Fuentes
Posiblemente este futbolista ni siquiera sea recordado por su nombre en el club, pero luego de un paso efímero por Pumas y Xolos, llegó al Ave para salir campeón de Liga MX en dos ocasiones y una más en el Campeón de Campeones.
3. Álvaro Fidalgo
Si bien parecía que el 'Maguito' llegaría como figura por venir de Europa, su adaptación a México le costó a pesar de tener estirpe del Real Madrid, pero a la postre salió campeón en cinco ocasiones como azulcrema.
2. Miguel Layún
Nació en los Tiburones Rojos del Veracruz, emigró al Atalanta de la Serie A y fue repatriado a México con el América, en donde conquistó en dos ocasiones la Liga MX luego de recibir un sin número de burlas por el denominado "Todo es culpa de Layún". A pesar de la situación, jamás dejó de intentarlo y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición.
1. Héctor Miguel Zelada
Llegó de Rosario Central sin muchos aspavientos para a la postre convertirse en uno de los mejores arqueros que ha pisado el balompié mexicano. Fue pieza clave en la Final del Siglo que le ganaron a Chivas y fue tricampeón con el América.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.