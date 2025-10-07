5 fichajes del América que llegaron con pocos reflectores y la rompieron

El Club América históricamente ha estado vinculado con fichajes mediáticos y de altos vuelos, pero también ha acertado con jugadores silenciosos que explotaron en la Liga MX gracias al entorno competitivo de la institución, la confianza del cuerpo técnico y su propia disciplina.

Aquí enlistamos a cinco hombres que llegaron al club azulcrema sin los reflectores y el poder mediático de muchos otros, pero que lograron grandes cosas dentro de la institución.

5. Christian Benitez

Christian Benítez, fichajes sin reflectores, América | Imago

El 'Chucho' llegó de Santos Laguna y aunque se fue a jugar a Inglaterra, no se esperaba mucho tras su llegada al Nido, pero terminó callando bocas y fue tricampeón de goleo azulcrema, además se convertirse en campeón de Liga MX.

4. Luis Fuentes

Luis Fuentes, fichajes sin reflectores, América | Imago

Posiblemente este futbolista ni siquiera sea recordado por su nombre en el club, pero luego de un paso efímero por Pumas y Xolos, llegó al Ave para salir campeón de Liga MX en dos ocasiones y una más en el Campeón de Campeones.

3. Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo, fichajes sin reflectores, América | Imago

Si bien parecía que el 'Maguito' llegaría como figura por venir de Europa, su adaptación a México le costó a pesar de tener estirpe del Real Madrid, pero a la postre salió campeón en cinco ocasiones como azulcrema.

2. Miguel Layún

Miguel Layún, fichajes sin reflectores, América | Imago

Nació en los Tiburones Rojos del Veracruz, emigró al Atalanta de la Serie A y fue repatriado a México con el América, en donde conquistó en dos ocasiones la Liga MX luego de recibir un sin número de burlas por el denominado "Todo es culpa de Layún". A pesar de la situación, jamás dejó de intentarlo y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

1. Héctor Miguel Zelada

Héctor Miguel Zelada, fichajes sin reflectores, América | Imago

Llegó de Rosario Central sin muchos aspavientos para a la postre convertirse en uno de los mejores arqueros que ha pisado el balompié mexicano. Fue pieza clave en la Final del Siglo que le ganaron a Chivas y fue tricampeón con el América.