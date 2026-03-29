5 figuras del fútbol mundial que juegan con Bélgica y podrían enfrentar a la selección mexicana

El segundo encuentro de la Fecha FIFA de marzo para la selección mexicana será la selección de Bélgica este martes 31 de marzo a las 21:00 horas (EU) y 19:00 horas (MX) desde el Soldier Field de Chicago, Illinois.

El combinado azteca viene de medirse en el Estadio Banorte a la selección de Portugal y los belgas viene de hacer lo propio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia al cuadro estadounidense.

Por lo tanto, uno de los anfitriones del próximo Mundial 2026 se medirá ante una potencia europea con la mayoría de sus figuras, de esa manera en la siguiente lista hacemos mención de cinco estrellas de Bélgica que podrían enfrentar al representativo azteca.

1. Senne Lammens

Senne Lammens será el cambio generacional de Thibaut Courtois | BSR Agency/GettyImages

El portero de 23 años del Manchester United es el suplente de Thibaut Courtois en la selección belga, el portero merengue no fue convocado por una lesión, pero el guardameta de los Red Devils se perfila para despojar del puesto a este en los próximos años tomando en cuenta que tienen una diferencia de 10 años.



El jugador del Man United llegó a principios del 2025 al Teatro de los Sueños y de a poco se volvió en un referente de la portería, luego del fracaso de André Onana.



Por si fuera poco, tiene un recorrido excepcional por las categorías inferiores de la selección pasando por Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-21, hasta hacer su debut a nivel absoluto en el último partido de Bélgica en 2025.

2. Youri Tielemans

Youri Tielemans es uno de los referentes de la selección belga | SOPA Images/GettyImages

El mediocampista de 28 años del Aston Villa es uno de los capitanes del combinado belga, ha tenido un buen recorrido a lo largo de su carrera siendo parte de clubes como el Anderlecht, Mónaco, Leicester City, hasta la actualidad con los villanos y ha conquistado varios trofeos en Inglaterra.



Además, por si fuera poco, tiene un desarrollo excepcional en selección pasando por la Sub-15, Sub-16 y Sub-21 hasta debutar en el nivel absoluto en 2016 donde ha disputado 81 partidos.

3. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne es el líder de Bélgica | BSR Agency/GettyImages

El actual futbolista del Napoli de Italia tiene 34 años y ha sido una de las máximas figuras del combinado belga en los últimos 10 años, tuvo una prolífera carrera en la Premier League con Chelsea y Manchester City, sobre todo con los Citizens en donde permaneció una década donde ganó todo lo posible hasta que optó por una nueva aventura en la Serie A.



Debutó en la selección absoluta hace casi 15 años y desde entonces ha disputado 125 partidos, por lo que evidentemente es uno de los referentes. Por muchos años fue considerado el mejor enganche del mundo en sus mejores momentos con los Sky Blue.

4. Jérémy Doku

Jérémy Doku es más importante para la selección que para el City | SOPA Images/GettyImages

El habilidoso y potente extremo izquierdo fue fichado por el Manchester City en el verano del 2023 desde el fútbol francés en donde había estado en los últimos tres años. Siendo parte del cuadro de Pep Guardiola en dos años y medio sigue sin ser un titular habitual.



Sin embargo, con la selección belga tiene una envidiable carrera desde las inferiores jugando 37 partidos entre la Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-21. Mientras que, desde 2020 ha disputado 39 juegos con la selección absoluta.

5. Leandro Trossard

Leandro Trossard es parte del Arsenal | SOPA Images/GettyImages

El versátil jugador de 31 años del Arsenal es uno de los mejores atacantes de su país, casi los últimos siete años ha estado en la Premier League con el Brighton y Arsenal, y ha sido parte del combinado nacional desde las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21, jugando 28 encuentros.



Mientras que, su llagada a nivel absoluto ha sido desde finales del 2020 y hasta la fecha ha representado en 50 ocasiones a Bélgica.