5 figuras del fútbol mundial que juegan con Portugal y podrían enfrentar a la selección mexicana

La selección de Portugal es un combinado que incrementado su nivel futbolístico de manera exponencial en las últimas dos décadas con Cristiano Ronaldo como ejemplo.

Si bien es cierto que su desempeño en los Mundiales no ha sido el mejor y de Alemania 2006 a la fecha han sufrido eliminaciones dolorosas, bajo la tutela del goleador de Madeira han conquistado una Eurocopa y dos UEFA Nations League.

La nueva generación de portugueses ha demostrado que tienen lo necesario para hacer historia y ya son considerados potencia mundial.

En la siguiente lista hacemos mención de cinco jugadores top de la selección de Portugal que podrían ver actividad frente a la selección mexicana en la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026.

1. Rúben Neves

Rúben Neves con la selección de Portugal | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El mediocampista defensivo de 29 años es parte del Al-Hilal de Arabia Saudita donde recientemente renovó su contrato hasta junio de 2029.



En la temporada 2025/26 de la Saudí Pro League ha jugado la mayoría de partidos siendo titular indiscutible y compite frente a frente con el Al-Nassr de su compatriota y compañero CR7 por el campeonato de liga. En la selección portuguesa, sigue siendo convocado regularmente como opción en el mediocampo.

2. João Neves

João Neves con la selección lusa | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El joven mediocampista de 21 años es parte del Paris Saint-Germain desde 2024 y en la temporada 2025/26 ha destacado mucho en Ligue 1 y Champions League bajo las órdenes de Luis Enrique sobre todo en la edición pasada en la que consiguieron su primer 'orejona' y llegaron a la final del Mundial de Clubes 2025.



En la actualidad ya es visto como un talento top mundial con una proyección enorme a corto-mediano plazo. En el combinado lusitano de Roberto Martínez, es fijo en el mediocampo junto a Vitinha y Bruno Fernandes, y se le considera una pieza clave del presente y futuro. Además, ha sido nominado a los premios más prestigiosos del fútbol en The Best y France Football por su rendimiento individual.

3. Vitinha

Vitinha ha alcanzado la madurez futbolística | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El mediocampista de 26 años permanece en el Paris Saint-Germain desde el verano de 2022 donde es uno de los pilares del equipo en las campañas recientes.



En la temporada 2025/26 ha sido un elemento fijo y viene de ser considerado uno de los mejores futbolistas del planeta por France Football y la propia FIFA. Además, en la selección, es un titular habitual y es uno de los más consistentes dada su madurez futbolística en los últimos años donde ha incrementado su nivel considerablemente.

4. Bruno Fernandes

Bruno Fernandes es uno de los capitanes de Portugal | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El mediocampista ofensivo de 31 años sigue siendo el capitán y referente del Manchester United. En la Premier League se ha cansado de batir distintos récords siendo un jugador espectacular.



En Portugal, es el motor creativo indiscutible, siendo clave en el poder ofensivo y es el capitán detrás de Cristiano Ronaldo.

5. Rafael Leão

Rafael Leão es un fijo en la selección | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El versátil delantero de 26 años del AC Milan, es uno de los líderes del conjunto rossonero en el sector de ataca fungiendo como extremo o centro delantero cuando se requiere.



En la Serie A suele ser un peligro constante por su velocidad, regate y desequilibrio. En la selección portuguesa, es titular en la banda izquierda, aportando desborde y goles clave.

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