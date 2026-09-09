5 futbolistas a los que Tigres UANL debería de contemplar fichar antes de que cierre el mercado del Apertura 2026

La directiva del Club Tigres UANL rema contra corriente en las horas claves previo al cierre del mercado y la prioridad es clarísima: un centro delantero que pueda asumir buena parte de los minutos y goles que dejaron André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

Los felinos solo llevan 9 goles en las primeras siete jornadas y Víctor Manuel Vucetich ha reconocido que lleva semanas esperando ese refuerzo.

Sin embargo, también podrían reforzarse otras zonas en las últimas horas y en la siguiente lista hacemos mención de las principales posibilidades en el cierre del mercado.

1. Emiliano Gómez - Puebla

Emiliano Gómez destacó con La Franja | Manuel Velasquez/GettyImages

A falta de un anuncio oficial, varios medios han confirmado el fichaje de Emiliano Gómez como nuevo jugador de Tigres, volante uruguayo de 24 años, procedente del Club Puebla con 70 partidos en Liga MX, así como 17 goles y siete asistencias.



Aunque se perdió los últimos dos partidos de liga por una herida en el empeine derecho, ya entrenó con normalidad y podría jugar el Clásico Regio si se une a las filas en las próximas horas.



Se habla de que firmó contrato de cuatro años a cambio de 4 millones de dólares más dos adicionales en variables.

2. Guillermo Martínez - Pumas UNAM

Martínez ha perdido protagonismo en Pumas | Jam Media/GettyImages

La directiva ya estableció contactos formales con Pumas e incluso habría presentado una oferta de 2 millones de dólares, con propuesta contractual de dos años más uno opcional.



El 'Memote' lleva apenas 54 minutos en cinco partidos del Apertura 2026 con Pumas, todos entrando desde el banquillo. Y viene de ser mundialista con la selección mexicana.



El delantero posee buen físico, es fuerte en el juego aéreo, está acostumbrado a la Liga MX y cuenta con experiencia internacional.

3. Roberto De La Rosa - Monterrey

Roberto De La Rosa | Azael Rodriguez/GettyImages

De la Rosa es un delantero que conoce perfectamente el campeonato y que podría funcionar como complemento de Rodrigo Aguirre y Emiliano Gómez.



No tiene el cartel de cualquier otro delantero extranjero y no ha podido consolidarse en un club, pero posee una adaptación inmediata, más el conocimiento de la Liga MX y puede representar una competencia interna.

4. Arthur Cabral - Botafogo

Arthur Cabral con el Botafogo | Buda Mendes/GettyImages

Era el fichaje que más convencía en Tigres UANL y todavía tiene margen para hacer una operación importante. De hecho, presentaron una oferta de más de 8 millones de dólares al Botafogo.



Con 28 años tiene experiencia en Europa y Sudamérica y es un 9 de área, justo el perfil que les falta. Además, tiene buen juego aéreo y capacidad para fijar centrales.



Puede jugar como referencia mientras jugadores como Brunetta u Ozziel Herrera atacan alrededor suyo. En Botafogo suma 14 goles y cuatro asistencias en 66 partidos.

5. Luciano Gondou - CSKA Moscú

Luciano Gondou con el Zenit | SOPA Images/GettyImages

Gondou fue uno de los nombres que Tigres estuvo analizando durante la búsqueda de su delantero.



Es un delantero argentino de perfil bastante completo: físico, movilidad, juego aéreo y capacidad para jugar como referencia.



Tigres ha tenido durante años una plantilla construida alrededor de futbolistas veteranos; Gondou representaría una apuesta por un delantero en plena etapa de crecimiento a sus 25 años.