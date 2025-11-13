5 futbolistas de la selección mexicana que se estarían jugando su lugar en el Mundial en esta Fecha FIFA

Esta Fecha FIFA de noviembre la selección mexicana volverá a tener dos rivales sudamericanos (Uruguay y Paraguay) para su preparación rumbo al Mundial 2026 del próximo verano que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

Por esa razón, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre volvió a llamar a sus mejores prospectos, aunque hay considerar que varias bajas por temas de lesión, por lo que hay jugadores que ahora más que nunca tendrán una oportunidad única para mostrarse.

A partir del próximo año las convocatorias serán cada vez más importantes y nadie querrá estar fuera de ellas.

En la siguiente lista, mencionamos a cinco convocados mexicanos que en esta Fecha FIFA se jugarían su posible llamado a la justa mundialista.

1. Carlos Acevedo

Carlos Acevedo compite por un lugar como tercer portero | Manuel Guadarrama/GettyImages

El guardameta y capitán de Santos Laguna ha perdido protagonismo en los últimos dos años con la selección mexicana en gran medida por las lesiones que sufrió y por la actualidad de su club que ha tenido campañas para el olvido, lo que se ha reflejado en la imagen del que en su momento era considerado como el heredero a la titularidad de Guillermo Ochoa.



Actualmente, la realidad es que se encuentra compitiendo por entrar entre los tres porteros que jugarán la Copa del Mundo como tercero y para eso tendrá que dejar fuera al histórico Guillermo Ochoa fuera de su anhelada sexta convocatoria a mundiales.



Esto también considerando que Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel tienen rato siendo el 1-2 de la portería y solo una lesión, situación extra-cancha o un considerable bajón de nivel en los siguientes meses los dejarían fuera.



Por lo tanto, está puede ser de sus últimas oportunidades para mostrarse en los entrenamientos y en una posible participación en alguno de los partidos.

2. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez ha vuelto a mejorar su nivel futbolístico | Manuel Velasquez/GettyImages

La fortuna se le ha acomodado al elemento americanista, en los últimos dos años ha tenido altas y bajas debido a sus problemas físicos, pero después de ese sube y baja parece que está volviendo a su mejor versión.



Hay que recordar que él era uno de los fijos en la banda derecha, sin embargo, sus llamados actuales se deben más a lo que ha pasado con sus rivales de posición.



Rodrigo Huescas hace unas semanas sufrió una lesión de larga duración y es casi un hecho que no llegará a tiempo para ser llamado, a su vez, Julián Araujo no la está pasando nada bien en el Bournemouth sin jugar por decisión técnica, por lo que no puede ser considerado y por último Jorge Sánchez es la carta más fuerte en estos momentos, pero es constantemente criticado.



Estas situaciones pueden llevar al jugador azulcrema a poder quitarse presión y mostrar su mejor nivel para meterse entre las opciones para acudir al Mundial.

3. Fidel Ambriz

Fidel Ambriz ha ganado protagonismo en Rayados | Jam Media/GettyImages

El mediocampista juvenil de apenas 22 años tiene una fuerte competencia en la zona más poblada del equipo azteca y es que el tricolor busca a la pareja de Edson Álvarez en el mediocampo, luego del retiro de Andrés Guardado y las ausencias de llamados de Héctor Herrera.



El jugador de Rayados puede desempeñarse como pivote o mediocentro, pero compite con jugadores como el propio capitán Álvarez, además de otros elementos que tienen más recorrido en selección como Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz y hasta la juvenil sensación, Gilberto Mora de apenas 16 años.



Por lo tanto, su participación debe ser excepcional para sembrarle dudas al cuerpo técnico y seguir siendo una pieza considerada para aspirar a ir al Mundial.

4. Obed Vargas

Obed Vargas fue campeón de Leagues Cup 2025 con Seattle Sounders | Alika Jenner/GettyImages

El mediocampista del Seattle Sounders de la Major League Soccer es otro jugador que pasa por la misma situación que Fidel Ambriz.



La competencia interna es muy fuerte y el cambio generacional, sobre todo en ese sector del mediocampo es muy importante, con solo 20 años y apenas un partido a nivel absoluto será muy complicado que se puede colar, por eso será muy importante su participación en este Fecha FIFA.



Además, hay que tomar en cuenta que se ha vuelto en una pieza fundamental en uno de los mejores clubes de Estados Unidos.

5. Armando González

Armando González fue campeón de goleo individual del Apertura 2025 con 12 goles | ULISES RUIZ/GettyImages

La 'Hormiga' fue llamado después de conseguir el mejor torneo regular dr su carrera, cerró la fase siendo campeón de goleo individual con 12 anotaciones compartiendo y superando a rivales como Paulinho, João Pedro, Germán Berterame, Nicolás Ibáñez, entre muchos otros atacantes del fútbol mexicano.



Recordemos que el Mundial pasado, Gerardo Martino se limitó a llamar a solo tres centros delanteros aferrado a su sistema de juego, lo que le costó la experiencia a Santi Giménez.



Ahora, el ‘Vasco’ no ha definido cuántos '9' llevará, pero independientemente de eso la competencia está fuerte y solo los más encendidos serán llamados.



Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Ángel Sepúlveda, serán la más fuerte competencia para el canterano rojiblanco.