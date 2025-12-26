5 futbolistas que deben de salir del América en este mercado de fichajes invernal

El primer y último tricampeón en torneos cortos del fútbol mexicano, el Club América, no tuvo el 2025 esperado, sin embargo, en ambos semestres tuvieron un decente desempeño en la fase regular a pesar de todas las complicaciones que tuvieron entre las múltiples lesiones que se les presentaron.

Así como la corta plantilla que tuvieron por la dificultad de hacerse de fichajes deseados y tener muchísima actividad a nivel de clubes más los seleccionados nacionales que acuden con sus representativos en cada Fecha FIFA.

En los dos torneos avanzaron a la Liguilla de manera directa y en el primero pudieron llegar a la final, pero ahora les tocó conformarse con el subcampeonato y despedirse del sueño de tetracampeonato y en el Apertura 2025 fueron eliminados en los cuartos de final.

Por ende, para este 2026 deberán salir al mercado invernal para liberar plazas (especialmente de No Formados en México), refrescar la plantilla y buscar refuerzos más competitivos.

La directiva y André Jardine planean una "limpieza" para corregir debilidades defensivas y ofensivas. Nada es oficial aún, pero los siguientes nombres son los más citados respecto a una posible partida del club.

1. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez está en la cuerda floja sino mejora su rendimiento | Jam Media/GettyImages

Fichado en 2023 desde Pachuca. Tuvo momentos buenos, pero inconsistente. El lateral derecho ha tenido un año lleno de desatenciones tácticas y errores que han costado goles. A pesar de tener continuidad, muchos consideran que ya cumplió ciclo.



Todo eso ha originado una ola de críticas constantes en el Apertura 2025. El jugador se ha mantenido en la plantilla por la falta de elementos en la plantilla en la posición de lateral derecho.

2. Néstor Araujo

Néstor Araujo | Jam Media/GettyImages

Regresó al América en 2022 tras varios años en Europa y cuenta con experiencia en selección mexicana, pero desde si arribo ha estado plagado de lesiones.



El central mexicano ha tenido lesiones constantes, pocos minutos y rendimientos irregulares cuando juega. La afición lo señala como uno de los que más decepciona en partidos importantes.



Actualmente con 34 años no entra en planes y la directiva busca rejuvenecer la zaga central.

3. Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky ha perdido la confianza del CT | Jam Media/GettyImages

Llegó al América en 2023 desde Tigres UANL. Desde su llegada fue un titular sólido, pero perdió el puesto con Juárez y el resto de los defensores por su bajo de nivel y lesiones.



El defensor chileno ha sido muy criticado por errores defensivos, pérdida de titularidad y desconcentraciones en momentos clave. Ocupa plaza de extranjero y su salida liberaría espacio para un refuerzo.

4. Víctor Dávila

Víctor Dávila | Jam Media/GettyImages

Fue fichado en 2023 desde León por una fuerte cantidad dinero, venía procedente de Rusia. Se esperaba que fuera referente ofensivo, pero no cumplió con las expectativas y dio lucidez de su calidad a cuenta gotas.



El delantero chileno ha sido inconsistente, con pocos goles y minutos limitados. No ha convencido y también ocupa cupo de No Formado en México, por lo que es candidato a ser moneda de cambio dentro del fútbol mexicano ya que ha sido parte de varios clubes, conoce a la perfección la liga y podría encajar en otro club.

5. Rodrigo Aguirre

Rodrigo Aguirre buscará tener regularidad para tener un lugar en la Copa del Mundo 2026 con Uruguay | Azael Rodriguez/GettyImages

El 'Búfalo' llegó en 2024 como opción de ataque procedente de Rayados de Monterrey, pero nunca se consolidó como el centrodelantero titular a pesar de las constantes bajas por lesión de otros elementos en la ofensiva.



El uruguayo no ha rendido como el '9' que el equipo necesita, con baja cuota goleadora y actuaciones irregulares. Su salida permitiría buscar un atacante más determinante.



Se buscaría un intercambio u algún beneficio recíproco, ya que el charrúa buscaría tener actividad este semestre debido a que en verano será la Copa del Mundo 2026 y quiere formar parte de la lista de Marcelo Bielsa.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA