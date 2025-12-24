5 futbolistas que deberían fichar con Cruz Azul en este mercado de fichajes - rankeados

Después de un Torneo Apertura 2025 de Liga MX irregular (eliminación en semifinales de Liguilla y en Copa Intercontinental cayendo en el Derbi de las Américas frente a Flamengo), el Club de Fútbol Cruz Azul necesita refuerzos puntuales para el mejorar su competitividad en el Clausura 2026.

La directiva encabezada en lo deportivo por Iván Alonso prioriza un centrodelantero (por la inminente salida de Ángel Sepúlveda y dependencia solamente de Gabriel Fernández), un mediocampista creativo y profundidad en defensa/ofensiva, por lo menos eso es lo que se ha especulado en distintos medios de comunicación.

Por ende, a continuación, hacemos mención de cinco elementos que le podrían caer a la perfección para este inicio del 2026 a la Máquina Celeste y así competir por el torneo doméstico y la Concacaf Champions Cup 2026.

5. José Pachuca - Central

José Pachuca es opción para la zaga celeste | Jam Media/GettyImages

Debido a las vulnerabilidades defensivas mostradas, además de la reciente lesión de Jesús Orozco Chiquete, se busca darle competencia a Willer Ditta y compañía.



De igual manera, se espera la baja de Carlos Vargas, es por eso que la Máquina necesita de una renovación en el sector defensivo.



Cruz Azul busca un central joven, mexicano para no ocupar plaza de NFM y de rotación/proyección. Por ello este jugador sería una apuesta a futuro que tiene un alto margen de mejora y encaja perfecto a la necesidad urgente de un central con condiciones con ya algo de recorrido en la Liga MX.

4. Agustín Palavecino - Mediocampista ofensivo

Agustín Palavecino ya estuvo bajo las órdenes de Larcamón | Sergio Mejia/GettyImages

El entrenador argentino Nicolás Larcamón lo conoce bien (lo dirigió en Necaxa), el mediocampista ofensivo de 29 años aporta creatividad, visión y gol en transiciones.



El conjunto celeste lo ha solicitado repetidamente; sería ideal para elevar el medio campo y conectar con delanteros.



Además, se podrá reencontrar con su compatriota y excompañero José Paradela, aunque hay que considerar que tendrán competencia con América, pero la Máquina Celeste le lleva ventaja por el DT que ya lo conoce.

3. José "Plátano" Alvarado - Extremo/Delantero

José "Plátano" Alvarado | Jam Media/GettyImages

El habilidoso jugador mexicano de 28 años se caracteriza por su velocidad, desborde y gol; según algunos reportes ya hay contactos y oferta económica en marcha.



El Club León lo valúa en 3-4 millones de dólares, pero es viable para el cuadro celeste. Daría variantes por bandas, algo que faltó en posesiones largas y partidos cerrados durante el semestre pasado.

2. João Pedro - Delantero

João Pedro se adató de inmediato al fútbol mexicano | Hector Vivas/GettyImages

Fue uno de los líderes goleadores recientes en Apertura 2025 con 8 goles, el goleador brasileño de 33 años cuenta con experiencia europea y adaptación rápida al balompié azteca con el Atlético de San Luis.



Aportaría competencia feroz en ataque, gol y liderazgo. Mencionado como opción real para reforzar la ofensiva y no depender solo de un '9'.

1. Miguel Borja - Delantero centro

Miguel Borja podría llegar como agente libre | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

El delantero colombiano de 32 años tiene un olfato goleador probado (más de 100 goles en carrera), experiencia internacional y llegaría gratis al terminar contrato con River Plate el 31/12/2025.



Sería el '9' jerárquico que falta para rotar/competir con el Toro Fernández y Mateo Levy. Rumores lo ponen como prioridad, aunque el Club Tigres UANL y el Club América también lo buscan.

