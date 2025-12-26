5 futbolistas que podría fichar Tigres UANL si Ángel Correa se va al Inter Miami

En horas recientes han surgido versiones que aseguran que Ángel Correa está en la mira del campeón de la MLS Cup 2025, el Inter Miami para reforzar su ataque en 2026.

De esa manera, hemos indagado sobre algunos futbolistas que podrían ser opciones realistas para el Club Tigres UANL como reemplazos de Ángel Correa (un delantero/extremo versátil con gol y desequilibrio) en caso de que se concrete su salida a Estados Unidos.

De acuerdo con los rumores de transferencias, sugerencias de medios especializados y el perfil del club, que suele invertir en jugadores de experiencia o alto potencial.

Nombraremos perfiles ofensivos, considerando el mercado de invierno; cabe mencionar que estas son solo especulaciones, ya que dependen de negociaciones formales.

1. Denis Bouanga

Denis Bouanga ha sido pretendido muchas veces por la Liga MX | Daniel Jefferson/GettyImages

El extremo izquierdo gabonés de 31 años con velocidad explosiva, desborde en el uno contra uno y gran olfato goleador (69 goles en 106 partidos con LAFC desde 2022).



Además, polivalente (bandas o segunda punta), ideal para transiciones rápidas y asociación con Gignac. Tigres lo ha perseguido recurrentemente, pero ofertas previas fueron rechazadas por alto costo (10-15 millones de dólares).



Tiene contrato hasta 2027, pero considera salida; interés enfriado en 2025 tras llegada de Correa, aunque podría reactivarse si libera plaza extranjera.

2. César Huerta

César Huerta en Bélgica | Isosport/MB Media/GettyImages

El extremo izquierdo mexicano de 25 años con regate endiablado, velocidad y jerarquía en selección mexicana es parte del Anderlecht de Bélgica.



Es de perfil desequilibrante y vertical, con potencial para Mundial 2026. Sin embargo, las lesiones han limitado su adaptación en Europa (pocos minutos), lo que abre puerta a regreso a Liga MX para tener actividad.



Tigres lo ha sondeado como opción nacional (no ocupa plaza de NFM), pero no hay negociaciones formales recientes. Su deseo de regularidad lo hace candidato realista para un préstamo o traspaso accesible. Encajaría perfecto en bandas felinas para frescura ofensiva.

3. Oussama Idrissi

Oussama Idrissi con los Tuzos | Manuel Velasquez/GettyImages

El extremo marroquí-neerlandés de 29 años con desequilibrio individual, asistencias y gol probado en Liga MX (destacado en Pachuca desde 2023).



Es polivalente por izquierda, con regate y visión similar a Correa. Tigres lo ha considerado recurrente, pero descartado en mercados pasados por prioridades. Tiene contrato hasta junio 2025 aunque hay rumores recientes de salida a Europa (España), no a otro equipo MX.

4. Alexander Aravena

Alexander Aravena con el Gremio | Eurasia Sport Images/GettyImages

El extremo chileno de 23 años es parte del Gremio de Brasil, veloz y con gol. Verticalidad y llegada al área, ideal para relevo generacional en bandas.



Tigres ha insistido fuerte: ofertas formales en noviembre 2025 (préstamo de un año con opción, cubriendo salario total) y reactivadas recientemente; Grêmio prefiere venta definitiva (en 3-5 millones de dólares). Ve con buenos ojos Liga MX por minutos y proyecto.

5. Edwuin Cetré

Edwuin Cetré ya fue campeón con Estudiantes de La Plata | LUIS SANTILLAN/GettyImages

El extremo o segundo punta colombiano de 27 años cuenta con gran velocidad, regate en el uno vs uno, gol desde segunda línea y asistencias.



Fue campeón reciente en Argentina (Copa de la Liga 2025 con Estudiantes), donde aportó seis goles y cinco asistencias en 41 partidos.



Además, es polivalente por bandas o cayendo al centro, con movilidad y jerarquía en partidos decisivos sería ideal para asociarse con Gignac y potenciar transiciones rápidas en el estilo felino.



Según reportes de diciembre 2025 indican que Tigres lo tiene en la mira directa para el Clausura 2026, como opción para reforzar el ataque.



Su valor de mercado ronda los 5-7 millones de dólares accesible para el presupuesto auriazul si libera plaza/plata con una salida (como Correa o Ibáñez). Encajaría como relevo generacional con experiencia sudamericana probada.

