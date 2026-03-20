5 futbolistas que se juegan su lugar en el Mundial 2026 en esta Fecha FIFA con la selección de Estados Unidos

El director técnico argentino de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, convocó a 27 jugadores para los partidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia frente a Bélgica y Portugal en la Fecha FIFA de marzo.

Estados Unidos enfrentará a Bélgica el sábado 28 de marzo y posteriormente, el martes 31 de marzo, jugará contra Portugal, ambos duelos celebrándose en la sede antes mencionada.

Esta será la última prueba que tengan algunos jugadores para mostrarse antes de que Pochettino defina su lista de los 26 jugadores que participarán en la Copa del Mundo 2026 este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos son los 27 futbolistas que fueron llamados por Pochettino y buscan su lugar en la Copa del Mundo 2026

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER), Auston Trusty (Celtic/SCO).

Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Johnny Cardoso (Atlético de Madrid/ESP), Weston McKennie (Juventus/ITA), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Tanner Tessmann (Olympique de Lyon/FRA), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER).

Delanteros: Brenden Aaronson (Leeds United/ENG), Patrick Agyemang (Derby County/ENG), Folarin Balogun (Mónaco/FRA), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Tim Weah (Olympique Marseille/FRA).

A continuación, hacemos mención de cinco jugadores estadounidenses que se juegan su boleto en la Copa del Mundo 2026 en esta convocatoria.

1. Chris Brady

Chris Brady es portero del Chicago Fire | Chicago Fire FC/GettyImages

Pochettino convocó a cuatro guardametas, quizá aún tiene dudas para el tercer portero, pero el que más duda tiene es el canterano de 22 años del Chicago Fire.



Este portero ha destacado por su desempeño bajo los tres palos en la Major League Soccer y sus 1.90 metros son de llamar la atención.



Ha jugado en las categorías inferiores, pero aún no ha debutado en la selección absoluta, por lo que si tiene acción en esta Fecha FIFA será fundamental mostrarse para competirle a los otros tres arqueros.

2. Antonee Robinson

Antonee Robinson con el Fulham | James Gill - Danehouse/GettyImages

El defensa del Fulham no había sido llamado a representar a su nación desde un juego de la Nations League de noviembre 2024 ante Jamaica.



Y es que en mayo del 2025 sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas varios meses.



Por ende, su margen de error es mínimo y tendrá que aprovechar sus minutos en el campo al máximo para demostrar que su lesión no ha dejado secuelas y que está en óptimas condiciones para ayudar a su selección.

3. Johnny Cardoso

Johnny Cardoso ha comenzado a jugar más con Atlético de Madrid | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista del Atlético de Madrid ha estado en muy buen estado últimamente, por ese motivo ha vuelto a ser convocado desde la pasada Copa Oro 2025.



Sin embargo, ha tenido muy pocos minutos bajo las órdenes de Pochettino, en 2025 solo disputó cuatro juegos y jugó solo 11 minutos en sus últimos dos compromisos. Por ese motivo, será complicado que se meta en la lista final y será fundamental su rendimiento en esta Fecha FIFA.

4. Giovanni Reyna

Giovanni Reyna ha jugado muy poco con el Borussia Mönchengladbach | Pau Barrena/GettyImages

En esta convocatoria Pochettino incluyó al jugador del Borussia Mönchengladbach, Gio Reyna, a pesar de que solo ha jugado 26 minutos desde principios de año.



Reyna dio un par de buenas actuaciones en la ventana internacional de noviembre, cuando anotó en la victoria por 2-1 sobre Paraguay y dio una asistencia saliendo del banquillo en la victoria por 5-1 sobre Uruguay.



El técnico lo tiene entre sus favoritos y podría colarse si mantiene el nivel en esta Fecha FIFA, y podría dejar fuera a elementos como: Alejandro Zendejas y Diego Luna, quienes acaban de salir de sus respectivas lesiones y no fueron llamados.

5. Patrick Agyemang

Patrick Agyemang es fijo con Derby County | Steven Paston - PA Images/GettyImages

La ausencia de Haji Wright abrió la puerta al delantero de 25 años del Derby County. El jugador es titular en su club, pero juega en la Segunda División de Inglaterra. Pero a decir verdad es un fútbol con buen nivel para ser de segunda categoría.



Aun así, no tiene su lugar asegurado con la fuerte competencia en ataque. Además, su debut fue en 2025 y su última participación había sido en la Copa Oro 2025, por lo que este llamado puede ser su última oportunidad para meterse a la justa mundialista.

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