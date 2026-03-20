5 futbolistas que se juegan su lugar en el Mundial 2026 en esta Fecha FIFA con la selección mexicana

La selección mexicana dirigida por Javier Aguirre anuncio su lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo en donde se enfrentarán a Portugal el 28 de marzo en el renovado Estadio Banorte tras la primera etapa de su remodelación y Bélgica el 31 de marzo en uno de los escenarios estadounidenses más emblemáticos, el Soldier Field de Chicago.

Estos juegos ante Portugal y Bélgica serán clave para evaluar el rendimiento del plantel, fortalecer la idea de juego y seguir construyendo un equipo competitivo de cara a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá este verano.

Estos son los 26 futbolistas que fueron convocados y que lucharán por ganarse su lugar

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Chipre).

Defensas: Johan Vásquez (Genoa/Italia), Jorge Sánchez (PAOK/Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Richard Ledezma (Chivas), Jesús Angulo (Tigres), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca).

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo (Betis/España), Obed Vargas (Atlético de Madrid/España), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Erick Sánchez (América).

Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra), Germán Berterame (Inter Miami/USA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Arabia Saudita), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas) y Alexis Vega (Toluca) y Guillermo Martínez (Pumas).

A continuación, hacemos mención de cinco jugadores mexicanos que se juegan su lugar en la Copa del Mundo 2026 en esta convocatoria.

1. Everardo López

Everardo López con selección mexicana | Agustin Cuevas/GettyImages

El plurifuncional central del Toluca con apenas 20 años pudo debutar con la selección mexicana siendo titular y jugando los 90 minutos ante Bolivia e Islandia a principios de este año.



Ambos juegos los jugó como central ante la ausencia de los jugadores que juegan en Europa en la convocatoria. Sin embargo, el juvenil sería la tercera o cuarta opción para la central en caso de que falte César Montes, Johan Vásquez e Israel Reyes.

2. Jesús Angulo

Jesús Angulo volvió a ser convocado después de mucho tiempo | Azael Rodriguez/GettyImages

El jugador de 28 años del Club Tigres UANL puede jugar como central o lateral izquierdo, pero independientemente de la posición que juegue, no es la primera ni segunda opción.



A ello, hay que añadirle que no había estado siendo convocado, luce muy complicado que se pueda colar en la lista final, a menos de una baja en sus posiciones.



Pues en la central César Montes, Johan Vásquez e Israel Reyes, están primero y en la lateral izquierda Mateo Chávez y Jesús Gallardo, tendrían preferencia.

3. Denzell García

Denzell García con Bravos | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El jugador de 22 años del FC Juárez ha llamado la atención del 'Vasco' en el último año y ha sido convocado en varias ocasiones, pero apenas ha jugado dos partidos con selección y 32 minutos bajo las órdenes de Aguirre.



Este es otro elemento que podría jugarse su puesto en la lista final si es que tiene minutos de juego en esta Fecha FIFA, aunque también dependería de la situación del capitán Edson Álvarez, aunque hay mucha competencia en esa posición dado que hay muchos mediocampistas que pueden cumplir la función defensiva como Erik Lira, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Brian Gutiérrez y Obed Vargas; ya sea de forma nominal o secundaria.



Sin duda alguna, es una de las posiciones más competidas, pero todo será en función de las necesidades y orden táctico que defina Aguirre.

4. Armando González

Armando González está encendido en la Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Con el nivel de juego y el olfato goleador que está demostrando 'La Hormiga' no debería de haber duda de llevarlo al Mundial 2026, pero la situación se complica cuando lo más posible es que solo se convoquen a tres centros delanteros.



Raúl Jiménez, el único que estaría seguro, el tema es que los otros dos puestos se repartirán entre tres grandes atacantes que buscan acudir a su primer Copa del Mundo: Santi Giménez que se ha recuperado de su lesión y espera ponerse en ritmo antes de la justa, Germán Berterame que empieza a encender motores con Inter Miami jugando a lado de Lionel Messi.



Y el goleador del Rebaño que la está rompiendo en Liga MX compitiendo por su segundo campeonato de goleo individual de manera consecutiva.



La Hormiga tendrá que aprovechar y lucir ante dos grandes potencias como Portugal y Bélgica para complicarle la existencia al 'Vasco'.

5. Germán Berterame

Germán Berterame marcó gol con México en la fecha anterior | AIZAR RALDES/GettyImages

Al igual que Armando González, el argentino naturalizado mexicano compite con Santiago Giménez y el jugador de Chivas para ir al Mundial.



Unos podrían decir que Berte lleva ventaja dada su relación con Aguirre a quien lo conoce desde que lo dirigió en Rayados y es un atacante que le gusta mucho. Sin embargo, si solo decide llevar a tres '9' la realidad es que será duro ver al que se quede fuera.