Las últimas semanas fueron un infierno para el Real Madrid: las peleas entre Rüdiger vs Carreras y Valverde vs Tchouaméni dejaron mucha cola, luego llegó la derrota en El Clásico para sentenciar LaLiga y el anuncio de Florentino Pérez de que llamará a elecciones para que los socios puedan elegir, si así lo desean, una nueva directiva.

Gane quien gane en los comicios, hay una cosa que está clara: el Madrid se tiene que rearmar. Varios futbolistas saldrán del plantel, mientras que se espera que José Mourinho reemplace a un Álvaro Arbeloa que le puso el pecho a las balas en un momento complejo.

Por cuestiones de fair play financiero y los múltiples reglajes en materia de incorporaciones, se espera que el Real Madrid pueda hacer pocas compras grandes en el próximo mercado, aunque la necesidad de los nuevos Galácticos exista igualmente.

5 "galácticos" que podría fichar el Real Madrid este verano

1. Michael Olise

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga | S. Mellar/GettyImages

El talentoso atacante francés del Bayern Múnich ya estuvo en el radar blanco más de una vez, aunque todavía no han podido concretar su pase. Tuvo una temporada consagratoria en Baviera y se espera que el del Real Madrid no sea el único interés grande que tenga en este verano, donde para colmo jugará el Mundial 2026 con Francia.

2. Declan Rice

Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

Con 27 años está en el mejor momento de su carrera y no sorprendería que varios gigantes europeos traten de tentarlo con dar otro salto de calidad, aunque a decir verdad parece tener el suficiente sentido de pertenencia para con el Arsenal como para marcharse ahora. Está en la lucha por el próximo Balón de Oro.

3. Dominik Szoboszlai

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El húngaro del Liverpool tuvo una temporada brillante, aunque su equipo no capitalizó grandes éxitos colectivos. Se trata de un futbolista de una calidad gigantesca, de gran prestación y con una pegada magnífica, que hace que cualquier club grande se interese en él. Es difícil tentarlo, ya que tendrá un rol preponderante en los Reds de cara a la 2026/27.

4. Enzo Fernández

Chelsea FC v Aston Villa FC - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

El más factible por los coqueteos recientes es Enzo Fernández, capitán del Chelsea y titular en la selección argentina. "Me gustaría vivir en Madrid" fue una frase que resonó mucho y hasta le representó una sanción interna en el club de Stamford Bridge. Ahora, la pelota la tiene el Merengue en este caso puntual.

5. Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

El talentoso georgiano la rompió en las últimas temporadas en el PSG y sacarlo de París sería una misión más que complicada para cualquier interesado, ya que los parisinos cuentan con una billetera abultadísima que les permite pedir cientos de millones por sus figuras.