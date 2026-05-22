5 jugadores de la selección de Estados Unidos que podrían no ser convocados para el Mundial 2026

Para un futbolista, no hay mayor honor que vestir la camiseta de su selección en la Copa del Mundo, y pocos tendrán la oportunidad de hacerlo en casa. Por eso, un puesto en la lista de 26 jugadores de la selección de Estados Unidos este verano es tan codiciado.

Desde que asumió la dirección técnica de la selección estadounidense en otoño de 2024, el entrenador Mauricio Pochettino ha explorado todas las posibilidades para este verano. Ha convocado a más de 80 jugadores y ha alineado a más de 60 de ellos en partidos amistosos y en la Copa Oro de la Concacaf 2025. Ahora, se enfrenta a la difícil tarea de reducir esa lista a menos de la mitad.

Para algunos jugadores, su participación en el Mundial está asegurada: sus familiares y amigos ya pueden reservar hoteles. Sin embargo, para muchos, todo está en el aire y se decidirá el 26 de mayo. Quizás sus familias hayan reservado alojamiento con reembolso completo.

A continuación, Sports Illustrated Fútbol analiza a cinco jugadores que corren el riesgo de no ser seleccionados para la Copa del Mundo.

5. Chris Brady (Portero)

El portero del Chicago Fire, Chris Brady, podría hacerse un hueco en la selección estadounidense como tercer guardameta | Tim Austen/GettyImages

Aunque el tercer portero rara vez sale a la cancha en un Mundial, la experiencia puede resultar vital, si no decisiva, en una carrera. Algunas selecciones lo aprovechan para incorporar a jugadores con experiencia en un papel no competitivo, mientras que otras eligen a un jugador joven con la esperanza de formar a una futura estrella mundialista.



Ese es el reto al que se enfrenta la selección estadounidense a la hora de elegir a un tercer portero, y ahí es donde el guardameta del Chicago Fire, Chris Brady, se convierte en una opción interesante. El jugador de 22 años es el más joven de las opciones para el tercer puesto, entre las que se incluyen él mismo, Roman Celentano, del FC Cincinnati, y Patrick Schulte, del Columbus Crew, y ha estado bastante a la altura de ellos a lo largo de la temporada 2026, con un total de 39 paradas en 13 partidos como titular en la MLS hasta la fecha. Schulte ha realizado 34 en 14 partidos como titular, mientras que Celentano ha hecho 44 en 12.



Cualquiera que sea el elegido, estará por detrás de Matt Turner, del New England Revolution, y de Matt Freese, del New York City FC, en la jerarquía, pero adquirirá una experiencia inestimable. Al mismo tiempo, tras el Mundial podría quedar claro que no hay un número uno indiscutible, lo que obligaría a Pochettino a replantearse en quién confía bajo los palos.

4. Mark McKenzie (Defensa central)

Mark McKenzie se unió al Toulouse en 2024 | Franco Arland/GettyImages

Mark McKenzie ha tenido una temporada relativamente buena con el Toulouse en la Ligue 1, siendo titular en 27 de 29 partidos, pero aún no se ha convertido en una pieza clave en la selección estadounidense de Pochettino. Parte del problema radica en la formación cambiante de la selección estadounidense, ya que McKenzie está acostumbrado a jugar constantemente en la derecha de la defensa de tres del Toulouse, pero tiene que cambiar su rol a una defensa de cuatro o a las posiciones izquierda o central de la defensa de tres con la selección estadounidense.



La selección estadounidense solo puede convocar a un número limitado de centrales, y en este momento, no está claro qué formación utilizarán, lo que crea incertidumbre en torno a los laterales que también pueden jugar en la defensa de tres y que podrían ocupar uno de esos puestos en la plantilla.



Chris Richards, del Crystal Palace, es un fijo en la defensa, pero después de él, hay dudas sobre el futuro de cada jugador. ¿Podrá McKenzie lograrlo? Es probable que lo consiga, pero no hay garantías, ya que compite con Tim Ream del Charlotte FC, Auston Trusty del Celtic, Miles Robinson del FC Cincinnati y potencialmente Noahkai Banks del FC Augsburg, que es el siguiente en esta lista.

3. Noahkai Banks (Defensa central)

Noahkai Banks tuvo una temporada destacada en la Bundesliga | Sebastian Widmann/GettyImages

Noahkai es el nombre más interesante entre los posibles convocados a la selección estadounidense, y el atractivo de un Mundial en casa y un futuro rol asegurado podrían ser un factor decisivo en su futuro internacional como jugador con doble nacionalidad estadounidense y alemana.



El joven de 19 años fue una pieza clave en la defensa del FC Augsburg en la Bundesliga esta temporada, siendo titular en 20 partidos y ayudando a su equipo a terminar en noveno lugar en la tabla. Sin embargo, rechazó una convocatoria a la selección estadounidense en marzo mientras pensaba sus opciones con el programa alemán. Aun así, si decide que quiere representar a Estados Unidos, debería ser convocado de inmediato, ya que un Mundial no solo lo vincula al equipo para el futuro, sino que también ofrece una nueva dinámica a la defensa.



"Es una decisión difícil con respecto a mi nacionalidad; estoy muy indeciso", dijo Banks en una entrevista reciente. “Espero tener una larga carrera por delante, así que quiero pensarlo bien y hablar con mi familia... No quiero que dependa de un Mundial. Estoy feliz de estar en esta posición y de poder tomar esta decisión. Ya veremos qué pasa”, dijo.

2. Zavier Gozo (Delantero)

Zavier Gozo ha estado en una forma espléndida con el Real Salt Lake | Alex Goodlett/GettyImages

Zavier Gozo ha estado en una forma tremenda con seis goles y cuatro asistencias en sus primeros 13 partidos de la MLS esta temporada y podría hacer historia como el tercer adolescente en formar parte de la lista de convocados para la Copa Mundial de la USMNT, siguiendo los pasos de Julian Green en 2018 y Yunus Musah en 2022.



Aún no ha participado en una concentración de la USMNT, lo que juega en su contra. Sin embargo, ha demostrado versatilidad como mediocampista derecho, extremo derecho y lateral derecho, lo que podría compensar el punto anterior debido a su ventajoso conjunto de habilidades.



Su velocidad explosiva, su regate en el uno contra uno y sus versátiles habilidades ofensivas lo convierten en un talento con potencial para marcar la diferencia, y brindarle experiencia en la Copa Mundial a tan temprana edad podría definir los próximos pasos de su carrera, que, según ha admitido, espera que sea un traslado a Europa.



El segundo entrenador de la selección estadounidense, Jesús Pérez, ha estado presente en varios partidos de la MLS durante las últimas semanas y asistió al encuentro del Real Salt Lake contra el FC Dallas, donde insinuó que había observado a Gozo, así como a Diego Luna, quien, si está sano, probablemente formará parte del equipo. «Había algunos jugadores, jóvenes en ambos equipos», declaró Pérez a Apple TV esa noche. «Es muy importante para nosotros estar atentos a algunos de ellos. Obviamente, Luna es quien ha jugado más partidos con nosotros, pero hay otros jugadores que nos llamaron la atención, y es importante estar aquí hoy».

1. Gio Reyna (Centrocampista)

Gio Reyna ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego tanto en su club como en la selección nacional | Christian Verheyen/GettyImages

Gio Reyna se benefició de una declaración de Pochettino en marzo: “Es un talento muy especial y un jugador muy especial. Y creo que darle la posibilidad [de jugar para Estados Unidos], incluso si no juega mucho en su club, puede ser muy útil para nosotros”.



Si bien Reyna acumuló solo 510 minutos en cuatro partidos como titular y 19 encuentros en la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach esta temporada, sigue siendo un jugador potencial para la selección estadounidense debido a su visión de juego, sus desmarques intuitivos y su regate de precisión.



Aunque no ha podido brillar en momentos importantes, con dificultades con la selección estadounidense en los amistosos de marzo contra Bélgica y Portugal, y anotando su único gol en la Bundesliga como gol de consolación en una derrota por 3-1, tiene un talento innato, aunque no esté en forma.



Con estas consideraciones, cualquier predicción típica señalaría a Reyna como una opción poco probable para la selección estadounidense este verano. Sin embargo, para Pochettino, está claro que no es así, y todo se reducirá a si sigue priorizando el talento sobre la forma, o si su metodología ha cambiado, dado que Reyna ha hecho poco por marcar la diferencia.

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