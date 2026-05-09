5 jugadores del Real Madrid que se beneficiarían con la llegada de Mourinho

El Real Madrid tiene entre ceja y ceja a José Mourinho como próximo entrenador del primer equipo, luego de lo que está siendo un estruendoso final de temporada para los, hasta ahora, dirigidos por Álvaro Arbeloa.

El Merengue tuvo una campaña sin trofeos por segunda vez consecutiva y este año estuvo lleno de escándalos, con cambio de entrenador a mitad de camino, filtraciones, peleas y desplantes que hicieron que el Madrid sea más noticia por lo extrafutbolístico que por lo mostrado en la cancha.

A continuación, cinco jugadores que podrían verse beneficiados por la vuelta de The Special One al banquillo Merengue.

1. Kylian Mbappé

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - La Liga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

El francés le dio un guiño al portugués con un like en Instagram que generó gran revuelo, por lo que se entiende que está de acuerdo con su llegada. La devolución de gentilezas puede existir y la necesidad de Mou de contar con una estrella rutilante puede influir.

2. Vinicius Jr.

Real Madrid C.F. v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

Jugador histriónico + técnico histriónico puede ser una suma que de como resultado un combo explosivo, en el buen sentido de la frase. Mourinho podría respaldar fuertemente al brasileño.

3. Thiago Pitarch

Thiago Pitarch Pinar of Real Madrid seen in action during | SOPA Images/GettyImages

La disciplina táctica de Thiago podría ser clave para que Mourinho lo tenga bien considerado. Además, por su velocidad debería ser una pieza importante para las contras que dispone el portugués en determinadas situaciones.

4. Trent Alexander-Arnold

Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025 | Luke Hales/GettyImages

Mourinho tiene antecedentes de potenciar laterales y la primera temporada del inglés en el Madrid no ha sido buena, aunque su valía es conocida por todos y se sabe que puede dar mucho más que lo visto hasta el momento. Es otro jugador que podría ser importante para las contras.

5. Fran García

Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025 | Francois Nel/GettyImages

Mismo caso que Alexander-Arnold, distinta banda de juego. Como todos los futbolistas parten de cero en la consideración del nuevo míster, tendrá una oportunidad de oro de ganarle el puesto a Álvaro Carreras.

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