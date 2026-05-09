5 jugadores del Real Madrid que se perjudicarían con la llegada de José Mourinho

El vestuario del Real Madrid es un polvorín a punto de estallar y se espera que José Mourinho ponga orden en un grupo complicado de dirigir, y parte de ese orden pasará por tomar decisiones antipáticas con determinados futbolistas de la plantilla.

Ya sea por motivos físicos o futbolísticos, estos cinco futbolistas se verían perjudicados por la llegada del portugués como nuevo entrenador del Merengue de cara a la temporada 2026/27.

1. Dani Carvajal

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

El nacido en Leganés difícilmente se quede en el Madrid, y la llegada de Mourinho podría terminar de sepultar las chances de que le ofrezcan una renovación de contrato. Su historial de lesiones no ayuda a lo pretendido por el portugués, que para colmo suele tener algunos cruces con los pesos pesados del vestuario.

2. David Alaba

Rcd Espanyol V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Se trata de uno de los futbolistas mejores pagos del plantel y uno de los que menos juega, principalmente debido a sus lesiones. No sorprendería que por su historial reciente el portugués directamente no lo tenga en cuenta.

3. Éder Militao

Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Otro zaguero con el boleto picado es Militao, aunque con más margen que los anteriores por sus recuperaciones recientes. Es el que más chances tiene de seguir, aunque correría de atrás en la consideración de Mou e incluso podría sufrir con nuevos refuerzos.

4. Brahím Díaz

Brahim Diaz of Real Madrid CF is seen in action during the | SOPA Images/GettyImages

Se trata de un jugador de momentos y pinceladas, algo que Mourinho no suele tener bien arriba en su valoración. Se estima que el portugués preferirá un soldado que suba y baje sin parar para colaborar tanto en defensa como en ataque antes que un creativo lagunero.

5. Franco Mastantuono

Rcd Espanyol V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Otro creativo que podría perder incluso más terreno es el argentino Franco Mastantuono, que llegó muy joven al Real Madrid y le costó asentarse. Se esperaba mucho de él con Xabi Alonso, pero de a poco fue cayendo. Incluso podría salir a préstamo.

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