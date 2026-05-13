5 jugadores que debería fichar el Liverpool para la temporada 2026/27

El Liverpool ha tenido una temporada sin grandes luces, con rendimientos que estuvieron por debajo de la media esperada y con una gran cantidad de lesiones que le jugaron muy en contra a un Arne Slot que estuvo varias veces contra las cuerdas.

En la actualidad, los Reds están batallando por meterse en la próxima UEFA Champions League para encarar la temporada 2026/27 con todo, aunque saben que para luchar tanto en el plano continental como en la Premier League tienen que reforzar la plantilla.

A continuación, cinco futbolistas que podría incorporar el Liverpool.

1. Alessandro Bastoni

Atalanta v FC Internazionale - Serie A | Mattia Ozbot - Inter/GettyImages

El zaguero del Inter de Milán se perfila para ser uno de los nombres fuertes del mercado de fichajes de verano, ya que es pretendido, entre otros por el FC Barcelona.



Sería un perfil interesante para reemplazar a Ibrahima Konaté, que quedará en libertad de acción a final de temporada y dejará un hueco considerable en la última línea del Liverpool.

2. Daniel Muñoz

Crystal Palace v Everton - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El colombiano ha sido importante en el armado de Oliver Glasner en el Crystal Palace y es una de las piezas fundamentales de la competitiva selección colombia de Néstor Lorenzo.



Su prestación sería importante para ocupar de manera fija un lateral derecho que sufrió varios cambios en esta temporada, y ayudaría a que jugadores como Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai se liberen y puedan jugar en un rol más creativo de manera permanente.

3. Victor Osimhen

Galatasaray v Hesap.com Antalyaspor - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

El caso de los centrodelanteros en el Liverpool es más que particular: Alexander Isak costó una fortuna y no dio la talla, mientras que Hugo Ekitike se cortó el tendón de Aquiles y estará de baja, como mínimo, hasta diciembre.



Traer un 9 a un plantel con esos dos nombres suena algo extraño, pero si quieren pelear deben jugársela y asegurarse goles a como de lugar.

4. Anthony Gordon

Newcastle United v Arsenal - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Serena Taylor/GettyImages

El talentoso 10 del Newcastle encaja en todos los clubes y las Urracas podrían verse obligadas a venderlo para equilibrar sus finanzas tras una temporada realmente decepcionante.



Tanto Manchester City como el Manchester United están tras sus pasos para sumarlo luego del Mundial 2026, y el Liverpool tiene mucho para ofrecer en materia futbolística para tentarlo.

5. Angelo Stiller

VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup Semifinal | Daniela Porcelli/GettyImages

Nutrir el mediocampo con un jugador como Stiller, que supo ser buscado por el Real Madrid hace algunos mercados, podría ser una gran idea para atajarse en caso de que algún futbolista se marche. El caso de Alexis Mac Allister es uno de los que más alarma en el Merseyside, ya que es intensamente buscado por el Merengue.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL