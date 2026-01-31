5 jugadores que podría fichar el Barcelona en el último día del mercado de fichajes para ganar la Champions League

El FC Barcelona concederá especial relevancia a la incorporación de un nuevo puntal para su parcela ofensiva. Inmerso en la búsqueda de un recambio de garantías para Robert Lewandowski, entre otras opciones.

Pero el Barcelona, viendo la crisis del Real Madrid y que no hay un claro favorito, quiere y sueña con una nueva Champions League, y por eso proyectaremos los 5 mejores refuerzos para ganar la Orejona.

1. Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | BSR Agency/GettyImages

El Barcelona vuelve a posicionarse con fuerza en la puja por este defensa central del Borussia Dortmund, quien está valorado por su club en 70 millones de euros. El jugador ha tomado una decisión firme: no renovará su contrato, una postura que obliga al club amarillo a mover ficha para evitar perder a uno de sus pilares defensivos a coste cero en el futuro.

2. Lisandro Martínez

Arsenal v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El central argentino es del gusto de Hansi Flick y encaja a la perfección en las necesidades del FC Barcelona. La situación contractual del defensor argentino en Old Trafford facilita enormemente la operación, ya que su vínculo con los "Red Devils" expira en junio de 2027. Al entrar en su última etapa de contrato sin una renovación a la vista, el Manchester United se encuentra en la obligación de negociar una salida inminente.

3. Denzel Dumfries

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El lateral neerlandés es uno de los principales deseos de Hansi Flick para reforzar su defensa. La intención principal es encontrar un futbolista que ofrezca una alternativa de garantías y mayor vocación ofensiva que Jules Koundé. Aunque el central francés ha cumplido con nota en el lateral, el cuerpo técnico busca especialistas que aporten mayor profundidad y amplitud al campo.

4. Dusan Vlahovic

Juventus FC v Cagliari Calcio - Serie A | BSR Agency/GettyImages

Vlahovic, es el favorito del Barça para sustituir a Lewandowski. Vlahovic, con su capacidad goleadora y su juventud, ha sido identificado como el candidato ideal para reforzar el ataque del Barcelona. A sus 26 años, el serbio ha demostrado ser un delantero de calidad en la Serie A, con un estilo de juego que se ajusta a las necesidades del conjunto catalán.

5. Etta Eyong

Levante UD v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Autor de seis goles y tres asistencias en los primeros 10 partidos de la temporada, el camerunés Etta Eyong (22 años) protagonizó por entonces un sinfín de rumores. Fruto de su excelente arranque de curso, numerosos clubes comenzaron a interesarse por su contratación.



Sin embargo, su sensacional racha concluyó de forma drástica el pasado 26 de octubre. Desde entonces, el delantero del Levante ni ha vuelto a ver puerta ni ha sido capaz de asistir a sus compañeros en los nueve compromisos oficiales que ha disputado.



