5 jugadores que podrían reemplazar a Jorge Sánchez ante su posible salida de Cruz Azul

El ciclo de Jorge Sánchez en Cruz Azul parece acercarse a su punto final. El lateral mexicano está cerca de salir del club y su destino más probable sería el PAOK de Grecia, equipo que ya ha mostrado interés formal. El futbolista ve con buenos ojos la opción europea y está abierto al movimiento.

La posible salida de Sánchez obligaría a Cruz Azul a actuar con rapidez en el mercado. La directiva contempla distintos perfiles para suplirlo, entendiendo que el esquema de línea de cinco potencia a carrileros con recorrido, pero también exige orden defensivo. Sobre la mesa hay 5 opciones jóvenes, otras de experiencia y algunas de alto riesgo económico.

1. Denzell García

FC Juarez v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Una de las alternativas que más agrada es Denzell García. Con apenas 22 años, el lateral mexicano ha mostrado un crecimiento sostenido en FC Juárez, donde ha sido uno de los jugadores más regulares del torneo. Su reciente llamado a la selección nacional refuerza su perfil como apuesta a mediano plazo.

2. Emilio Lara

Necaxa v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Emilio Lara aparece como una opción conocida por el cuerpo técnico. Fue Nicolás Larcamón quien le dio continuidad en Necaxa cuando América decidió prescindir de él. A diferencia de Jorge Sánchez, Lara es más defensivo, menos profundo, pero ofrece fiabilidad táctica y una mejor lectura para cerrar espacios.

3. Alexei Domínguez

FBL-MEX-GUADALAJARA-PACHUCA | ULISES RUIZ/GettyImages

Otro nombre que genera consenso deportivo es Aleix Domínguez, futbolista de Pachuca formado como extremo y reconvertido en carrilero. Su vocación ofensiva encaja perfectamente en una línea de cinco, donde puede explotar su velocidad y desborde. El principal obstáculo sería el precio elevado que exigirían los Tuzos.

4. Erick Aguirre

CF Monterrey v Charlotte FC - Leagues Cup Phase One | Jacob Kupferman - Leagues Cup/GettyImages

Erick Aguirre también entra en el radar celeste. En Monterrey no es un titular indiscutido y suele alternar minutos con Ricardo Chávez. En diciembre buscó salir del club sin éxito y ahora Cruz Azul aparece como una opción atractiva para relanzar su carrera con mayor continuidad.

5. Kevin Álvarez

Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Kevin Álvarez es quizá la opción más mediática. Muy señalado en América por sus carencias defensivas, el contexto táctico de Cruz Azul podría favorecerlo. No sería la primera negociación entre ambos clubes pese a la rivalidad, y la línea de cinco luce más adecuada para un lateral ofensivo como él.