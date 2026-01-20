5 opciones de director técnico si el América decide despedir a Jardine

El Club América no tuvo un 2025 para presumir. El equipo azulcrema quedó lejos de los objetivos trazados: no logró conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf, fracasó en el playoff rumbo al Mundial de Clubes, perdió la final del Clausura 2025 de la Liga MX ante Toluca y fue eliminado por Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.

Para el Clausura 2026, el panorama no ha mejorado. América ha iniciado el torneo con dos empates y una derrota, resultados que comienzan a encender las alarmas en Coapa. La paciencia con André Jardine parece agotarse y, de no revertir pronto esta dinámica, su continuidad en el banquillo podría quedar en duda, pese a los logros históricos que ha conseguido al frente de la institución.

A continuación te presentamos cinco entrenadores que se podrían encargar de las Águilas en caso de que su directiva decida prescindir de los servicios del estratega brasileño.

5. Rafael Puente

FBL-MEX-PUMAS-PACHUCA | CLAUDIO CRUZ/GettyImages

Rafael Puente del Río podría aparecer como una alternativa para tomar las riendas del Club América en caso de que André Jardine fuera cesado. La trayectoria del entrenador mexicano ha sido irregular y claramente de más a menos: sorprendió al lograr el ascenso a Primera División con Lobos BUAP, clasificó a Querétaro a la liguilla en su primer torneo con los Gallos, pero tuvo pasos muy cortos y poco exitosos por Atlas (nueve partidos) y Pumas UNAM (12 encuentros). Si bien Puente nunca ha conseguido ganar más de siete partidos en un solo torneo, también es cierto que jamás ha dirigido a una institución del peso y la exigencia del América. Su propuesta ofensiva y su intención de protagonismo podrían encajar con lo que históricamente se espera del conjunto azulcrema, aunque su falta de resultados sostenidos genera dudas sobre si está listo para un reto de esta magnitud.

4. Juan Carlos Osorio

Tijuana v Atlas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aunque fue anunciado recientemente como técnico del Remo brasileño, la posibilidad de dirigir al equipo más ganador de la Liga MX podría tentarlo a cambiar de rumbo de manera inesperada, algo que ya ha ocurrido antes en su carrera. Juan Carlos Osorio es un entrenador que conoce a fondo el futbol mexicano y cuyo paso por la liga ha dejado tanto resultados destacados como fracasos sonados. A su favor juega su propuesta ofensiva, la confianza que suele depositar en los futbolistas jóvenes —un rubro en el que el Club América ha quedado a deber— y su capacidad para potenciar las virtudes individuales de sus dirigidos. En el lado opuesto aparecen su temperamento explosivo y la tendencia a tomar decisiones controvertidas en los momentos más determinantes, factores que generan dudas sobre su encaje en un club de máxima exigencia.

3. Miguel Herrera

United States v Costa Rica - Gold Cup 2025: Quarter Finals | Stephen Maturen/GettyImages

Podría parecer una auténtica locura, pero el ‘Piojo’ aún conserva un respaldo importante dentro del Club América. Miguel Herrera es un histórico de la institución, tras haber conquistado dos títulos de Liga MX: el Clausura 2013 y el Apertura 2018. Luego de su salida en diciembre de 2020, el técnico mexicano tuvo pasos por Tigres UANL, Xolos de Tijuana y la selección de Costa Rica, con resultados muy por debajo de las expectativas. A su favor juegan el cariño de un amplio sector de la afición y la buena relación que mantiene con Santiago Baños. La pregunta es inevitable: ¿será suficiente para abrirle la puerta a una tercera etapa en Coapa?

2. Jaime Lozano

Santos Laguna v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

El 'Jimmy’ Lozano es un entrenador que en el pasado ya estuvo en la órbita del Club América. Dirigió gran parte del Clausura 2025 al Pachuca, aunque fue cesado antes del play-in debido a los malos resultados con los Tuzos. Si bien sus bonos han ido a la baja en los últimos torneos, todavía pesa el recuerdo del buen funcionamiento que le dio a la selección mexicana olímpica que conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020. No es un técnico de alto perfil, pero conoce la Liga MX a la perfección, un perfil que Santiago Baños podría considerar como apuesta.

1. Ricardo Gareca

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PAR-CHI | DANIEL DUARTE/GettyImages

No es la primera vez que el nombre del veterano técnico argentino Ricardo Gareca aparece vinculado al Club América. El ‘Tigre’ cuenta con una amplia trayectoria en el futbol sudamericano: a nivel de clubes, dirigió a Vélez Sarsfield, con el que conquistó cuatro títulos de Primera División entre 2009 y 2013. En selecciones nacionales también dejó huella. Con Selección de Chile obtuvo el tercer lugar de la Copa América 2015, mientras que con Selección de Perú alcanzó el subcampeonato en 2019 y un cuarto puesto en la edición de 2021. Más recientemente, estuvo al frente de Chile en la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026, aunque no logró clasificar a La Roja a la justa mundialista. En agosto de 2025, Gareca reveló en una entrevista que en el pasado sostuvo contactos con la directiva azulcrema y no ocultó su admiración por la institución: “Un equipo que me quedó y que me había ilusionado fue el América de México. Sé de la dimensión del América de México”.