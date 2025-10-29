5 posibles destinos para James Rodríguez tras su marcha del León

Es un hecho que James Rodríguez abandonará al León una vez concluido el torneo de la Liga MX. Tanto el club como el jugador consideran que no hay motivos para renovar, por lo que han decidido separar sus caminos a corto plazo. En ese contexto, a continuación se enlistan cinco posibles destinos para el '10' de cara al mercado de invierno.



Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

1. MLS

In this photo illustration, Major League Soccer (MLS) logo... | SOPA Images/GettyImages

En este espacio hemos informado que varios clubes de la MLS ya han contactado al entorno del colombiano para sondear su posible fichaje. Aunque no hay oferta formal sobre la mesa, este destino le garantizaría al '10' un cumplimiento salarial pleno, junto con un enorme confort en su estilo de vida.



2. Saudí Pro League

Al-Riyadh v Al-Hazm - Saudi Pro League | Michael Regan/GettyImages

Arabia Saudita sería otro destino que podría llenar los bolsillos del jugador. Sin embargo, a diferencia del estilo de vida en Estados Unidos, mudarse a la tierra de los jeques representa una decisión más conflictiva para los futbolistas latinos. Rodríguez ya experimentó algo similar hace poco en Qatar, y aquella etapa resultó un auténtico dolor de cabeza.

3. Tigres o Monterrey

TOPSHOT-FBL-MEX-TIGRES-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Sólo dos equipos de la Liga MX (además del León) hoy superan la barrera de los más de 4 millones de dólares que percibe James en 'La Fiera', Monterrey y Tigres. En algún momento, ambos clubes mostraron interés en el '10', ahora, bien podrían abrir sus puertas tomando en cuenta que el jugador ya sabe lo que es jugar en México. Está claro que en lo deportivo, es un riesgo real.

4. Junior de Barranquilla

TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-JUNIOR-BOCA | LUIS ACOSTA/GettyImages

Un regreso a sus orígenes siempre estará sobre la mesa para James. A inicios de 2025, el movimiento estuvo a punto de concretarse, pero finalmente el jugador optó por la millonaria oferta del León. Ahora, a seis meses del Mundial, volver a Colombia no sería ninguna locura.



5. Real Oviedo

Girona FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Si James busca alcanzar su mejor nivel de cara al Mundial, regresar a Europa sería una decisión prudente. El Real Oviedo no resulta un destino descabellado: el club es propiedad del Grupo Pachuca, la misma empresa que hoy le paga el sueldo en León. Está claro que, si el jugador acepta una rebaja salarial, los Martínez podrían abrirle las puertas del equipo asturiano.

