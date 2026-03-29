5 puntos a rescatar tras el empate sin goles entre México y Portugal

La noche del sábado 28 de marzo del 2026, la selección mexicana de fútbol recibió la visita del conjunto de Portugal, en un duelo amistoso a razón de la reinauguración del mítico estadio Azteca, hoy estadio Banorte.

Los dirigidos por Javier: el 'Vasco' Aguirre trazaron un encuentro sumamente inteligente, entendiendo la calidad del rival y el potencial de los propios. Al final, el cotejo acabó con un frío empate a cero goles, marcador que los aficionados calificaron de forma reprobatoria, exclamando un potente abucheo.

A través de este artículo, compartimos con ustedes cuáles son aquellos aspectos a rescatar tras el empate a cero goles entre la escuadra tricolor y el conjunto portugués.

5. Erik Lira: un todo terreno

FBL-FRIENDLY-MEX-POR | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El mediocampista de la Máquina Celeste de la Cruz Azul ha tenido un crecimiento acelerado en las últimas temporadas, y dicho nivel lo ha acompañado también en sus participaciones con la selección mexicana de fútbol. En el partido de esta noche, ante el conjunto de Portugal, Erik Lira colaboró, no solo en su posición nominal, la media cancha, sino también ayudó en labores defensivas y hasta se incorporó por las bandas. Si México se vio medianamente bien esta noche, fue, en gran medida, por el sacrificio y talento de Lira.

4. Jesús Gallardo: un futbolista con personalidad

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

El lateral de los Diablos Rojos del Toluca atraviesa por un momento fenomenal en su carrera como futbolista profesional. Ante la selección de Portugal, Jesús Gallardo mostró contar con gran talento y personalidad. No se achicó nunca. Fue siempre un jugador sumamente participativo por la banda de la izquierda, incorporándose al ataque con gran ímpetu y brillantez. Cualidades que tienden a marcar la diferencia en competencias de talla mundial.

3. Germán Berterame juega mejor detrás de un centro delantero

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

El ex delantero del Club de Fútbol Monterrey no ha podido brillar con el Inter Miami, en la MLS. A pesar de tener de compañeros a campeones del mundo como Rodrigo De Paul y el propio Lionel Messi, sigue sin poder hacerse presente en el marcador, y esta noche, ante Portugal, su malaria continuó. Sin embargo, cuando Armando: la 'Hormiga' González entró a la cancha, las cosas cambiaron. Germán se vio mejor jugando detrás del centro delantero y no como nueve nominal. Javier Aguirre seguro prestó atención a este detalle y será así como lo veremos en la próxima copa del mundo.

2. La portería está en buenas manos

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Tras la desafortunada lesión de Luis Ángel Malagón, la portería de la escuadra tricolor quedó vacante. Entre los principales candidatos destacaba el 'Tala' Rangel, que atraviesa por un gran momento con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y por lo visto el día de hoy, ante Portugal, el guardameta es un hombre seguro, justo lo que necesita Javier Aguirre para que los suyos logren desplegar el nivel pretendido.

1. Armando González debe ser titular

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Los aficionados coreando su nombre mientras el muchacho estaba en el banco, esperando el momento indicado para entrar a la cancha. La sonrisa de Javier Aguirre en el fondo, contemplando loas ovaciones en pro del canterano de Chivas. Escenario perfecto para que el 'Vasco' termine por convencerse de que la 'Hormiga' debe ser titular sí o sí en el Mundial 2026.

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