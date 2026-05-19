6 jugadores que el Real Madrid puede fichar en reemplazo de Carvajal

La decisión del Real Madrid de avanzar por un nuevo lateral no responde solamente a la salida de un referente histórico como Dani Carvajal del equipo.

Dani Carvajal dejará el Real Madrid al final de la temporada. Se marcha una auténtica leyenda de la Casa Blanca tras conseguir un palmarés histórico de 27 títulos.



🏆 6 Champions League

🏆 6 Mundiales de Clubes

🏆 5 Supercopas de Europa

🏆 4 Ligas de España

🏆 2 Copas del Rey

🏆… pic.twitter.com/mICaAj6oXB — 365Scores (@365ScoresApp) May 18, 2026

Durante gran parte de la temporada, el equipo sufrió la falta de variantes naturales en esa zona y terminó utilizando soluciones de emergencia, incluso con futbolistas fuera de posición.

Por eso, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez considera que el próximo mercado será clave para reconstruir una banda derecha más competitiva. La idea es evitar errores del pasado y construir una plantilla más equilibrada para afrontar un calendario cada vez más exigente entre La Liga y las competiciones internacionales.

A continuación, seis laterales que podría fichar el Real Madrid

1. Diogo Dalot

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El lateral del Manchester United surge como el candidato más fuerte para ocupar el puesto. En el Madrid consideran que su experiencia en la Premier League y su madurez futbolística pueden darle estabilidad inmediata a una posición que sufrió demasiada irregularidad durante la última temporada.



Dalot ofrece un perfil ofensivo, físico y versatil. Puede jugar en ambos laterales y tiene capacidad para sostener recorridos largos durante todo el partido. Además, su valor rondaría los 35 millones de euros, una cifra que encaja dentro de la planificación económica del club para este mercado.

2. Josh Acheampong

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El defensor del Chelsea es uno de los nombres que más interés generan dentro de la dirección deportiva merengue. Con apenas 20 años, es considerado una apuesta de presente y futuro gracias a su potencia física y a su margen de crecimiento deportivo.



Su perfil encaja con la idea de incorporar futbolistas jóvenes que puedan competir sin exigir protagonismo inmediato, algo que el club considera fundamental para mantener equilibrio dentro del plantel.

3. Vanderson

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Franco Arland - UEFA/GettyImages

El brasileño del AS Mónaco es otro de los laterales que gusta mucho en el Madrid. A sus 24 años, ya acumula experiencia internacional y se destaca especialmente por su velocidad y capacidad para incorporarse al ataque con continuidad.



Además, su precio rondaría los 20 millones de euros, lo que lo convierte en una opción atractiva desde lo deportivo y también desde lo económico.

4. Givairo Read

Fortuna Sittard v Feyenoord Rotterdam - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El futbolista del Feyendoord es uno de los talentos jóvenes que sigue de cerca la secretaría técnica del Madrid. Con apenas 19 años, ya empezó a llamar la atención en Países Bajos por su personalidad y su capacidad para jugar con mucha agresividad ofensiva.



Su juventud y proyección lo convierten en una alternativa pensada más como inversión de futuro que como una solución inmediata para el planteo táctico del equipo.

5. Mats Wieffer

Burnley v Brighton & Hove Albion - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Aunque no es un lateral derecho natural, el jugador del Brighton & Hove Albion aparece entre las alternativas por su capacidad táctica y su experiencia en partidos de alta intensidad.



Puede ocupar distintas posiciones y ofrecer variantes en sistemas con línea de tres o cuatro defensores, algo que el Madrid considera importante para afrontar una temporada extensa.

6. Trai Hume

Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League | George Wood/GettyImages

El defensor del Sunderland aparece como una de las opciones más accesibles económicamente; su perfil físico y su intensidad defensiva despertaron el interés de varios clubes europeos durante el último año.



En el Real Madrid lo consideran una alternativa interesante para ampliar competencia en la banda derecha sin realizar una inversión demasiado elevada.

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