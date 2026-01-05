La etapa de Rúben Amorim en el Manchester United se cerró de forma abrupta. Sus declaraciones públicas, unidas a las discrepancias internas sobre la planificación deportiva y una trayectoria irregular de resultados, precipitaron una decisión que el club ya tenía sobre la mesa. Apenas unas horas después del último episodio de tensión, Old Trafford activó el plan sucesorio.

Con el proyecto nuevamente en el aire, la dirección deportiva del United maneja varios perfiles para liderar una reconstrucción que vuelve a ser urgente. Estos son algunos de los nombres que aparecen en el radar del club.

6 posibles reemplazos para Ruben Amorim como entrenador del Manchester United

1. Xavi Hernández

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Prestigio, proyección y una idea de juego muy definida. Desde su salida del Barcelona, Xavi ha esperado el proyecto adecuado y la Premier League aparece como un destino que le seduce especialmente. Campeón de liga y responsable de impulsar a jóvenes talentos como Lamine Yamal, el excentrocampista ofrece una combinación de autoridad futbolística y visión a largo plazo.



Además, su disponibilidad inmediata facilitaría una operación que, según diversas informaciones, el propio Xavi vería con buenos ojos.

2. Andoni Iraola

Bournemouth v Arsenal - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El nombre que más consenso genera en clave Premier League. Iraola ha convertido al Bournemouth en un equipo competitivo, reconocible y vendedor de talento, manteniendo el rendimiento pese a la constante fuga de jugadores clave.



Su estilo intenso, valiente y organizado ha llamado la atención de varios grandes clubes. Con contrato hasta verano, el United podría intentar adelantarse con una oferta inmediata. Representa una apuesta por resultados, método y conocimiento del fútbol inglés.

3. Enzo Maresca

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Una opción tan atractiva como arriesgada. El italiano acaba de cerrar una etapa turbulenta en el Chelsea, marcada por conflictos con la directiva, pero nadie cuestiona su conocimiento táctico ni su experiencia en el fútbol de élite.



Formado bajo la influencia de Pep Guardiola, Maresca aporta una identidad clara con balón y experiencia en grandes escenarios. El principal interrogante es si el United estaría dispuesto a apostar por un perfil que llega tras un conflicto institucional similar al que provocó la salida de Amorim.

4. Oliver Glasner

Crystal Palace v Fulham - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El técnico austríaco se ha consolidado como una de las grandes revelaciones tácticas de la Premier League. Su trabajo en el Crystal Palace ha sido especialmente valorado por su capacidad para sacar rendimiento a un sistema 3-4-3 muy trabajado, el mismo esquema que Amorim defendió sin éxito en Manchester.



Glasner ha demostrado flexibilidad, orden defensivo y claridad en la presión, virtudes que podrían encajar en una plantilla diseñada parcialmente para ese dibujo. Su contrato finaliza en verano y no hay señales claras de renovación, aunque cualquier intento del United implicaría una negociación compleja y costosa.

5. Michael Carrick

Leicester City v Middlesbrough - Sky Bet Championship - King Power Stadium | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

El factor emocional juega a su favor. Carrick es una figura respetada en Old Trafford, tanto por su legado como jugador como por su breve pero positivo paso como entrenador interino en 2021, cuando el equipo ofreció una imagen sólida en partidos de alto nivel.



Tras su experiencia en el Middlesbrough, donde pasó de luchar por la permanencia a aspirar al ascenso, su perfil ha ganado peso, aunque su despido reciente genera dudas. Aun así, su nombre aparece con fuerza como posible solución temporal hasta final de temporada, una opción bien vista por parte de la afición.

6. Gareth Southgate

Day One: The Championships - Wimbledon 2025 | Visionhaus/GettyImages

El exseleccionador de Inglaterra vuelve a escena. Su nombre ya estuvo vinculado al Manchester United antes de la llegada de Amorim, y su disponibilidad inmediata le convierte en una alternativa real. Southgate ofrece liderazgo, experiencia en gestión de vestuarios complejos y una visión institucional del fútbol, aunque su falta de recorrido reciente en clubes genera debate.



El reto de reconstruir un gigante como el United podría alinearse con su idea de dirigir proyectos con un significado más profundo que el éxito inmediato.