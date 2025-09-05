6 razones por las que Leo Messi es mejor que Cristiano Ronaldo

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los máximos exponentes del fútbol mundial en los últimos 20 años. Ambos futbolistas están en la conversación del mejor de todos los tiempos, no solo de su selección y clubes, sino también de la historia en general.

Sin embargo, estos son seis motivos que convierten a Leo Messi en un futbolista de otra dimensión, por delante de Ronaldo.

6. Talento

Messi tiene un talento único en la historia | Vincent Carchietta-Imagn Images

Es evidente que en esta vida el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo son esenciales para triunfar, pero es imposible, o al menos muy difícil, lograr tus objetivos si careces de talento. En este caso ni hemos visto ni vamos a ver a ningún futbolista con un talento similar al de Leo Messi. Cristiano Ronaldo ha necesitado un esfuerzo sobre humano para que se le consiga comparar con el argentino, mientras que el talento de Messi lleva años hablando por sí solo.

5. Títulos colectivos

Messi es campeón del mundo y de la Copa América | Sam Navarro-Imagn Images

10 Ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubs, Medalla de oro con Argentina, Mundial sub 20 con Argentina, Copa América 2021 con Argentina. Estos 38 títulos que ha conquistado Leo Messi a lo largo de su carrera superan a los 32 del portugués.

4. Goles por partido

Messi y Cristiano son los máximos ganadores del Balón de Oro | IMAGO / MIS

Siempre se habla de que Cristiano Ronaldo es el mejor goleador de la historia, pero pese a que ha disputado 147 partidos más a lo largo de su carrera que Leo Messi, solo ha conseguido anotar 45 goles más que el argentino. El ratio de goles por partido de Leo es de 0,8 mientras que el de Ronaldo no supera el 0,73.

3. Los especialistas en este deporte así lo opinan

Messi es reconocido como el mejor futbolista de la historia | Katie Stratman-Imagn Images

El debate sobre quién de los dos es mejor se género en sus inicios en la prensa basura y las redes sociales, pues cada vez que a una persona entendida en este deporte, ya sea periodista, comentarista, analista, ex futbolista... se le pregunta por esta comparación suele decantarse sin dudarlo del lado del argentino.

2. Títulos individuales

Lionel Messi ganó el Balón de Oro en 2021 | IMAGO / ABACAPRESS

El último Balón de Oro que ganó ha supuesto la brecha definitiva para que no haya ningún tipo de duda al respecto entre ambos. Las seis botas de oro del de Rosario también están por delante de las cuatro logradas por el de Madeira. En cuanto al trofeo pichichi que entrega el diario Marca al máximo goleador de la liga, Messi acumula ocho mientras que Ronaldo únicamente dos.

1. Magia

Messi ya ha ganado títulos con Argentina | IMAGO / Latin America News Agency

Pese a que en cifras ya hemos comprobado que también es superior, hay un aspecto en el fútbol que no es medible con números; la magia. La magia de cuando Leo Messi toma el balón en cualquier lugar del campo y la defensa rival comienza a tensarse. Esas carreras desde la banda derecha hasta el medio que finalizan o con un disparo o con un pase que deja solo a su compañero. Las diabluras que se le han visto hacer a Leo Messi sobre el terreno de juego son dignas de estudio. Tardaremos mucho tiempo en volver a ver a un jugador siquiera semejante.