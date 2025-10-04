El torneo Apertura 2025 de la Liga MX está por llegar a su final. Esto significa que el mercado está en vías de abrir sus puertas.



Se espera que haya movimientos de peso y sobre todo hay gran expectativa sobre lo que podría suceder con algunos jugadores que aún no han renovado contrato con sus equipos. A continuación, enlistamos a los 7 jugadores más destacados en dicha situación.

7 jugadores destacados de la Liga MX que terminan contrato a final de año

1. Sebastián Córdova

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-CRUZ AZUL-TIGRES | CARL DE SOUZA/GettyImages

En medio de una relación compleja con Guido Pizarro, el mexicano no ha renovado contrato con Tigres. El club le ha puesto ya en la mesa una oferta formal para su continuidad, el resto, depende del creador de juego nacional.

2. Sergio Ramos

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien la intención del club es renovarle, por ahora, el vinculo entre Monterrey y Ramos esta en sus dos meses finales. Sergio ha mostrado un alto compromiso y se espera que esto le valga para un posible continuidad.

3. Héctor Moreno

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A diferencia de Sergio, se entiende que el veterano de 37 años no continuará en el Monterrey. Hoy es un suplente de escasa suma de minutos, por lo que, se entiende que el club apostará por cortar su elevado sueldo.

4. Javier Hernández

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Desde su regreso al club, el aporte de Hernández se reduce a casi que nada. Además, ha generado mucho ruido extra cancha. La decisión de darle salida se tomó en Chivas desde varias semanas atrás.

5. James Rodríguez

Leon v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El fichaje de James por el León iba de la mano con la presencia del club en el Mundial de Clubes. Una vez que el equipo fue eliminado del torneo, el rendimiento del colombiano bajó de forma radical. Ahora, el área deportiva ha decidido no negociar su continuidad.

6. Alan Pulido

Guadalajara v Charlotte FC - Leagues Cup Phase One | David Jensen/GettyImages

Mismo caso que Javier Hernández, Alan regresó a Chivas como un fichaje de esperanza. Su vuelta al club se ha convertido en un horror. Siendo el caso, el área deportiva del rebaño tampoco extenderá su contrato.

7. Erik Lira

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La negociación entre club y jugador se ha frenado, siendo el caso, hay opciones de que Erik Lira deje Cruz Azul en invierno como agente libre. Su entorno le asegura que es la mejor vía para conseguir acomodo en Europa.