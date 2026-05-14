7 jugadores que debería fichar el Chelsea para la temporada 2026/27

Tras varias temporadas marcadas por fuertes inversiones en promesas, el Chelsea deberá preparar un mercado de pases distinto, con la intención de equilibrar juventud con futbolistas capaces de marcar diferencias en lo inmediato y elevar el nivel competitivo de un plantel que todavía no logra consolidarse en la Premier League.

La dirigencia entiende que el equipo perdió terreno frente a rivales como el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool, tanto en resultados como en regularidad.

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Entre delanteros, defensores y hasta un arquero, estos son los siete nombres que podrían mostrar un cambio de rumbo en Stamford Bridge.

1. Julián Álvarez

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

El argentino es uno de los grandes sueños del Chelsea para la próxima temporada. Su actuación en el Atlético de Madrid despertó el interés de varios equipos grandes y los Blues quieren aprovechar la oportunidad de devolverlo a la Premier League.



Su capacidad para jugar como delantero o mediapunta, sumada a su presión constante y movilidad en el área rival, lo convierten en una pieza ideal para potenciar el ataque junto a Cole Palmer.

2. Junior Kroupi

Fulham v Bournemouth - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El juvenil del Bournemouth encaja perfectamente en la política de fichajes que mantuo el Chelsea en los últimos mercados. El francés sorprendió en su primera temporada en Inglatera tras acumular 10 goles en la liga con apenas 19 años y, por eso, en Stamford Bridge creen que puede convertirse en una de las grandes figuras del futuro.

3. Murillo

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg Two | Molly Darlington - UEFA/GettyImages

El defensor brasileño del Notthinghame Forest lleva tiempo siendo pretendido por el Chelsea. Aunque no posee la altura típica de un central dominante, compensa con potencia física, velocidad y una gran salida con pelota. Desde la dirección deportiva de los Blues destacan su personalidad para romper líneas y sumarse al ataque.

4. Robin Roefs

Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier League - Molineux Stadium | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

El arquer neerlandés fue una de las grandes revelaciones del Sunderland esta temporada. Desde su llegada a Inglaterra mostró seguridad, reflejos y personalidad en partidos importantes, siendo clave para la campaña del equipo. El Chelsea analiza renovar la competencia en el arco y Roefs aparece como una alternativa joven, con margen de crecimiento y experiencia reciente en el fútbol inglés.

5. Marcos Senesi

Bournemouth v Crystal Palace - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

El central argentino continúa siendo relacionado con el Chelsea, especialmente porque podría quedar libre en el próximo mercado. Sin embargo, en la dirigencia todavía existen dudas sobre si su perfil físico se adapta al estilo dinámico que pretenden consolidar para el futuro.

6. Viktor Gyökeres

West Ham United v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El delantero del Sporting CP es uno de los atacantes más pretendidos de Europa después de una temporada impactante en Portugal. Con más de 50 goles entre todas las competencias, el sueco se transformó en prioridad para varios clubes importantes. En el conjunto inglés considera que su potencia, técnica y capacidad goleadora pueden resolver los problemas ofensivos que arrastra el equipo desde hace varias temporadas.

7. Jacobo Ramón

Como 1907 v SSC Napoli - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

El defensor del Como también aparece en la órbita blue. Su crecimiento en la Serie A llamó la atención de clubes importantes como el Arsenal y el Chelsea, que siguen de cerca su evolución. Con buena salida desde el fondo, personalidad y capacidad para jugar en distintas posiciones defensivas, es visto como una apuesta de enorme proyección para el futuro.

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