¿A cuántos partidos de sanción podría enfrentarse Hansi Flick tras su polémica celebración ante el Girona?

La euforia por el gol de Ronald Araújo en el último suspiro ante el Girona (2-1) podría salirle cara a Hansi Flick. El técnico alemán fue expulsado en el tiempo añadido por el colegiado Gil Manzano tras protestar una acción polémica, pero, en lugar de dirigirse a la grada o al vestuario como marca el reglamento, permaneció a pie de campo tratando de pasar inadvertido.

Minutos después, cuando el central uruguayo marcó el gol de la victoria, Flick no se contuvo: volvió hacia la zona técnica y realizó dos cortes de manga al aire, un gesto que las cámaras captaron y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Aunque no puede demostrarse que los gestos fueran dirigidos a alguien en concreto —como el propio árbitro o el cuarto asistente—, su conducta podría acarrearle más de un partido de sanción.

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Por normativa, Flick será suspendido automáticamente un encuentro por la doble amarilla que motivó su expulsión. Sin embargo, el Comité de Competición podría abrir un expediente adicional si considera que hubo “actitud irrespetuosa o antideportiva” hacia los colegiados o incumplimiento del deber de abandonar el área técnica tras ser expulsado. En ese caso, la sanción podría ampliarse hasta los dos o tres partidos.

El FC Barcelona, mientras tanto, confía en que el gesto no sea interpretado como una provocación directa. Fuentes del club aseguran que Flick simplemente descargó la tensión del momento tras un final de infarto.



La pregunta ahora es clara: ¿decidirá el Comité de Competición intervenir o considerará que el asunto no va más allá de un exceso de emoción? La respuesta, en los próximos días, marcará el futuro inmediato del técnico azulgrana, que como poco ya sabe que no podrá sentarse en el banquillo culé para dirigir a los suyos en el encuentro en el que los de la ciudad condal se enfrentarán el Real Madrid en el Bernabéu el próximo fin de semana.