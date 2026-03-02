¿A cuántos puntos quedó el Real Madrid del Barcelona tras perder ante el Getafe?

El Real Madrid no tuvo una tarde sencilla al recibir al Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu, en duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa volvió a evidenciar su irregularidad en la temporada 2025/2026 y terminó cayendo por la mínima diferencia ante los azulones.Martín Satriano marcó al minuto 39 el único gol del encuentro, suficiente para silenciar al coloso blanco y sentenciar el compromiso.

La derrota resulta especialmente dolorosa si se toma en cuenta que la plantilla merengue está valorada en casi 17 veces más que la del Getafe. Además, este tropiezo complica seriamente sus aspiraciones, ya que el equipo blanco pierde terreno frente al Barcelona en la lucha por el título.

Tras este tropiezo, el Real Madrid se mantiene con 60 puntos en la tabla, luego de 19 victorias, tres empates y cuatro derrotas en 26 jornadas disputadas.

En contraste, el Barcelona lidera el campeonato con 64 unidades, gracias a un registro de 21 triunfos, un empate y cuatro descalabros en lo que va de la temporada, ampliando así la ventaja en la pelea por el título.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con 12 jornadas aún por disputarse y apenas cuatro puntos de diferencia a favor de los blaugranas, LaLiga está lejos de quedar sentenciada.

No obstante, en el entorno merengue preocupa que el Real Madrid siga cediendo puntos en casa ante rivales como el Getafe, sobre el papel muy inferiores en calidad y presupuesto, en un momento en el que cada tropiezo puede resultar decisivo en la carrera por el título.

El conjunto merengue volverá a la actividad el próximo viernes 6 de marzo cuando visiten al Celta de Vigo, sexto lugar de la tabla general, en el Estadio Abanca Balaídos.

El Barcelona, por su parte, disputará su compromiso de la jornada 27 frente al Athletic Club el sábado 7 de marzo en el Estadio de San Mamés.