Con el amistoso ante Benin, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Lionel Messi terminó su carrera con la selección argentina con una cifra que resume buena parte de su extraordinaria historia con la Albiceleste: 126 goles.



Más de dos décadas después de su debut, el capitán se despidió como el máximo goleador de todos los tiempos del seleccionado y dejando víctimas repartidas por todo el planeta.

En total, Messi les convirtió a 46 selecciones diferentes. Algunas apenas lo sufrieron una vez y otras se transformaron en víctimas recurrentes. Ninguna tanto como Bolivia, a la que le marcó 11 goles.

Argentina v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

Ecuador y Venezuela aparecen en el segundo escalón, con siete tantos cada una, mientras que Uruguay recibió seis. Más atrás hay un nutrido grupo al que Messi le convirtió cinco veces: Argelia, Brasil, Chile, Estonia, Guatemala y Paraguay.

Entre los datos más curiosos aparece Estonia. Los cinco goles que figuran en la cuenta fueron convertidos en un mismo partido, el amistoso que Argentina ganó 5-0 en junio de 2022. Brasil, en cambio, sufrió a Messi a lo largo de diferentes etapas de su carrera, incluida aquella inolvidable actuación de tres goles en el 4-3 de 2012.

La lista se completa con rivales históricos, campeones del mundo y selecciones mucho menos habituales en el calendario argentino. Y Benín ocupa un lugar especial: fue la última en sumarse, en el partido que marcó la despedida definitiva de Messi de la selección.

¿A qué selecciones les hizo sus 126 goles Lionel Messi con Argentina?

Bolivia: 11

Ecuador: 7

Venezuela: 7

Uruguay: 6

Argelia: 5

Brasil: 5

Chile: 5

Estonia: 5

Guatemala: 5

Paraguay: 5

México: 4

Panamá: 4

Colombia: 3

Croacia: 3

Curazao: 3

Francia: 3

Haití: 3

Nigeria: 3

Perú: 3

Suiza: 3

Australia: 2

Austria: 2

Honduras: 2

Hong Kong: 2

Jamaica: 2

Nicaragua: 2

España: 2

Albania: 1

Angola: 1

Bosnia y Herzegovina: 1

Canadá: 1

Cabo Verde: 1

Egipto: 1

Alemania: 1

Islandia: 1

Irán: 1

Jordania: 1

Países Bajos: 1

Portugal: 1

Arabia Saudita: 1

Rusia: 1

Eslovenia: 1

Emiratos Árabes Unidos: 1

Estados Unidos: 1

Zambia: 1

Benín: 1